Son dakika: Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 takvimi okullar 6 Eylül'de mi açılıyor?

BU YIL OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 6 Eylül'de açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yeni yılda ğrenciler 5 gün okula gidecek. Hibrit eğitim modeli şuan için seçenekler arasında yer almıyor. Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayıları yükselirse Hibrit modeline geçilebilir.

Bakanlık tarafından okullarda havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.