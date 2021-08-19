19 Ağustos 2021 Kabine Toplantısı yüz yüze eğitim kararı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşı zorunlu mu?

Merakla beklenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan toplantı 19 Ağustos'a ertelenmişti. Toplantıdan çıkan kararlar milyonları ilgilendiriyor. Vatandaşların gözü kulağı bu toplantıda çıkacak kararlardaydı. Kabine Toplantısının masaya yatırılan konular arasında okullarda yüz yüze eğitim, doğal afetler ve koronavirüs salgını sürecindeki yeni adımlar yer aldı. Ziya Selçuk'un yerine gelen yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de yüz yüze eğitim ile ilgili toplantıda sunum yaptı. Kabine Toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı. Peki Yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşı zorunlu mu? Detaylar haberimizde...
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Kabine Toplantısının ek sıcak gündem maddesi okullarda yüz yüze eğitim konusuydu... 6 Eylül'de okuların açılacağı duyurulmuştu. Ancak vaka sayılarındaki artış kafalarda '' Yüz yüze eğitim iptal mi edilecek?'' sorusunu getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katıldığı Kabine Toplantısında bu konuya dair sunum yaptı. Yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağı kesinleşti.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulları daha fazla kapalı tutma lükslerinin bulunmadığını, çocukların gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorunda olduklarını dile getirerek, şunları aktardı;
Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.
Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.
OKULLARDA MASKE TAKILACAK MI?
Öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının okula maske takarak geleceğini aktaran Özer, öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idareleri tarafından maskelerin ücretsiz olarak sağlanacağını belirtti.
Bakan Özer, şöyle devam etti:
"Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır. Kovid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimize yönelik kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır."
AŞI ZORUNLU MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı kısıtlamalarıyla ilgili şunları kaydetti;
- Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.
- Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.
- Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz.
Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.
Okullar ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu mu?