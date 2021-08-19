Anadolu Üniversitesi hibrit mi olacak? Hibrit eğitim ne demek? Hibrit eğitim nasıl olur?

Hibrit eğitim kısaca karma eğitim olarak adlandırılabilir. Yani dersler hem yüz yüze eğitim şeklinde olacak, hem de uzaktan eğitim şeklinde olacak. Yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulmayan derslerde uzaktan eğitim modeli ele alınacak, pratik eğitimin şart olduğu alanlarda ise sınıf ortamında yüz yüze eğitim gerçekleşecek. Hangi derslerde yüz yüze eğitim yapılacağı ise üniversiteler tarafından belirlenecek ve öğrencilere duyurulacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HİBRİT Mİ OLACAK?

Üniversiteden "Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, "hibrit eğitim" şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır. Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır" şeklinde açıklama yapıldı.