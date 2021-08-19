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    • 20.08.2021 08:42
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    YÖKDİL 2 sınav giriş yerleri belli oldu! 2021 YÖKDİL 2 sınav belgesi alma ekranı: Giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

    29 Ağustos tarihinde uygulanacak olan 2021-YÖKDİL/2 sınavının giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından 2021-YÖKDİL/2 sınavıyla ilgili son dakika açıklamada bulundu. Binlerce adayın katılım sağlayacağı 2021-YÖKDİL/2 sınav yerleri belli oldu. Aygün yaptığı açıklamada sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Peki 2021 YÖKDİL 2 sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte 2021 YÖKDİL 2 sınav belgesi alma ekranı...

    takvim.com.tr
    YÖKDİL 2 sınav giriş yerleri belli oldu! 2021 YÖKDİL 2 sınav belgesi alma ekranı: Giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının merakla beklediği açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün Twitter hesabı üzerinden YÖKDİL 2 sınavıyla ilgili son dakika paylaşımda bulundu. Günlerdir sıklıkla araştırılan 2021 YÖKDİL 2 sınav yerleri belli oldu. Peki YÖKDİL 2 sınav giriş belgeleri nereden, nasıl alınır? İşte 2021 YÖKDİL 2 sınav belgesi alma ekranı...

    YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI, GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

    2021 YÖKDİL 2 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    YÖKDİL 2 sınav yerleri belli oldu. YÖKDİL 2 adayları, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 19 Ağustos 2021 tarihinden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alabilecekler.

    YÖKDİL 2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Sınav saat 10-15'te başlayacak. 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YÖKDİL/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

    YÖKDİL 2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

    2021 yılında YÖKDİL 2 sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

        SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

        ÖSYM, YÖKDİL 2 sınavı için temel kurallar kılavuzu yayımladı. İşte kılavuzda yer alan bilgiler;

        Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

        Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:

        ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

        Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt
        oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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