Okul için alınması gerenler neler? Okul alışveriş listesi 2021: Alınacaklar: Çanta, kalemlik, defter...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okullar 6 Eylül itibariyle açılacak. Koronavirüs salgını sürecinde aşılamanın hızlanmasıyla normalleşmeye geçilmişti. Bu kapsamda yüz yüze eğitime de geçilmesine karar verildi. Milyonlarca öğrenci Eylül ayında okullarına kavuşmaya hazırlanıyor. Okullar açılmadan önce öğrenci ve veliler okula dönüş için alışverişe çıkmaya başladı bile. Peki Okul için alınması gerenler neler? Okul için alınacaklar listesi hazırlayıp alışverişe çıkmanız işinizi kolaylaştıracak. İşte sizler için hazırladığımız Okul alışveriş listesi 2021...
OKUL İÇİN ALINMASI GEREKENLER NELER?
Okula dönüşte kırtasiye, kıyafet ve dezenfektan ürünlerini ayrı ayrı liste haline getirebilirsiniz. İşte tüm gerekli malzemeler;
OKUL ALIŞVERİŞ LİSTESİ 2021
Su matarası
Resim çantası
Beslenme kabı
Beslenme çantası
Sırt çantası
Beslenme örtüsü
Kalemlik
Okul üniforması
Eşofman
Günlük ayakkabı
Spor ayakkabı
Yedek hırka/ceket
Kız öğrenciler için toka