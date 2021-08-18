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    • Eğitim
    • 18.08.2021 11:44
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    • 18.08.2021 11:46
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    Okul için alınması gerenler neler? Okul alışveriş listesi 2021: Alınacaklar: Çanta, kalemlik, defter...

    2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala okula dönüş için gerekli tüm malzemeler öğrenci ve velileri tarafından yavaş yavaş hazırlanıyor. Bu süreçte okul için alınacaklar listesi hazırlamak daha sağlıklı olacaktır. Alışverişe çıkmadan önce gerekli her şeyi bir liste haline getirmek işinizi kolaylaştıracaktır. Alınacaklar listesinde kıyafetten, dezenfektan ürünlerine, kırtasiye malzemelerinden sözlüklere kadar tüm herşey olmalı. Peki Okul için alınması gerenler neler? İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2021 okul alışveriş listesi haberimizde...

    Okul için alınması gerenler neler? Okul alışveriş listesi 2021: Alınacaklar: Çanta, kalemlik, defter...

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okullar 6 Eylül itibariyle açılacak. Koronavirüs salgını sürecinde aşılamanın hızlanmasıyla normalleşmeye geçilmişti. Bu kapsamda yüz yüze eğitime de geçilmesine karar verildi. Milyonlarca öğrenci Eylül ayında okullarına kavuşmaya hazırlanıyor. Okullar açılmadan önce öğrenci ve veliler okula dönüş için alışverişe çıkmaya başladı bile. Peki Okul için alınması gerenler neler? Okul için alınacaklar listesi hazırlayıp alışverişe çıkmanız işinizi kolaylaştıracak. İşte sizler için hazırladığımız Okul alışveriş listesi 2021...

    OKUL İÇİN ALINMASI GEREKENLER NELER?

    Okula dönüşte kırtasiye, kıyafet ve dezenfektan ürünlerini ayrı ayrı liste haline getirebilirsiniz. İşte tüm gerekli malzemeler;

    OKUL ALIŞVERİŞ LİSTESİ 2021

    Su matarası
    Resim çantası
    Beslenme kabı
    Beslenme çantası
    Sırt çantası
    Beslenme örtüsü
    Kalemlik

    Okul üniforması
    Eşofman
    Günlük ayakkabı
    Spor ayakkabı
    Yedek hırka/ceket
    Kız öğrenciler için toka

        Kareli, çizgili defterler
        Not defteri, müzik defteri, resim defteri
        Kurşun kalem, uçlu kalem, fosforlu, keçeli ve renkli kalemler
        Silgi
        Dosyalar
        Sulu boya kuru, boya gibi boya malzemeleri ve fırçalar
        A4 kağıdı
        Yapıştırıcı
        Etiket
        Cetvel takımı
        Kalemtraş
        Zımba
        Etiket
        Defter kaplama kağıdı
        Post-it
        Makas
        Flüt veya melodika vb.
        Oyun hamuru
        Masa üstü takvim

        Türkçe ve İngilizce sözlük
        Deyimler ve atasözleri sözlüğü
        Coğrafi atlas

        Koronavirüs salgını dolayısıyla da Kolonya, El dezenfektanı, Maske, Islak ve kuru mendiller gereklidir.
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        Haberler Eğitim Okul için alınması gerenler neler? Okul alışveriş listesi 2021: Alınacaklar: Çanta, kalemlik, defter...
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