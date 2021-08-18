Okul için alınması gerenler neler? Okul alışveriş listesi 2021: Alınacaklar: Çanta, kalemlik, defter...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okullar 6 Eylül itibariyle açılacak. Koronavirüs salgını sürecinde aşılamanın hızlanmasıyla normalleşmeye geçilmişti. Bu kapsamda yüz yüze eğitime de geçilmesine karar verildi. Milyonlarca öğrenci Eylül ayında okullarına kavuşmaya hazırlanıyor. Okullar açılmadan önce öğrenci ve veliler okula dönüş için alışverişe çıkmaya başladı bile. Peki Okul için alınması gerenler neler? Okul için alınacaklar listesi hazırlayıp alışverişe çıkmanız işinizi kolaylaştıracak. İşte sizler için hazırladığımız Okul alışveriş listesi 2021...