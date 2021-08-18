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    • Eğitim
    • 18.08.2021 15:42
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    • 18.08.2021 15:42
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    Öğrenciler şokta! AÖF Adalet bölümü neden yok, kapandı mı? AÖF Adalet bölümü kaldırıldı mı?

    YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci aldıkları puana göre üniversite tercihi yapıyor. Tercih süreci 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Üniversiteyi açıktan okumak isteyenler de AÖF bölümlerine yöneldi. AÖF bölümleri arasında Adalet programını göremeyen adaylar konuya ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Peki AÖF Adalet bölümü neden yok, kapandı mı? AÖF Adalet bölümü kaldırıldı mı? İşte YÖK'ün açıklamaları...

    Öğrenciler şokta! AÖF Adalet bölümü neden yok, kapandı mı? AÖF Adalet bölümü kaldırıldı mı?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde yer alan Adalet bölümü hakkında gündem yaratacak açıklamada bulundu. Üniversite tercihi için kolları sıvayan adaylar AÖF'ün Adalet bölümünü tercih etmek isterken şokla karşılaştı. 2021 yılına kadar AÖF Adalet bölümü tercih edilebilecek programlar arasında yer alıyordu. Ancak bu yıl AÖF Adalet Bölümü tercih edilemeyecek. YÖK konuya ilişkin bilgilendirme yazısı yayımladı. Peki AÖF Adalet bölümü neden yok, kapandı mı? AÖF Adalet bölümü kaldırıldı mı? İşte YÖK'ün konuya ilişkin o yazısı...

    AÖF ADALET BÖLÜMÜ NEDEN YOK, KAPANDI MI?

    YÖK Başkanlığı 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını duyurdu.

    AÖF ADALET BÖLÜMÜ KALDIRILDI MI?

    YÖK'ün yazılı açıklamasında AÖF Adalet bölümünün kaldırılmasıyla ilgili şu açıklamalara yer verildi;

    "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir"

        2021 AÖF BÖLÜMLERİ

        Acil Durum ve Afet Yönetimi
        Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık
        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
        Coğrafi Bilgi Sistemleri
        Çağrı Merkezi Hizmetleri
        Çocuk Gelişimi
        Dış Ticaret
        Elektrik Enerjisi Üretim,
        İletim ve Dağıtımı
        Emlak Yönetimi
        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
        Ev İdaresi
        Felsefe
        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
        Halkla İlişkiler ve Tanıtım
        İlahiyat
        İlahiyat (Arapça)
        İnsan Kaynakları Yönetimi
        İş Sağlığı ve Güvenliği
        İşletme Yönetimi
        Kültürel Miras ve Turizm
        Laborant ve Veteriner Sağlık
        Lojistik
        Marka İletişimi
        Medya ve İletişim
        Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
        Özel Güvenlik ve Koruma
        Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
        Radyo ve Televizyon Programcılığı
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği
        Sağlık Yönetimi
        Sosyal Hizmet
        Sosyal Hizmetler
        Sosyal Medya Yöneticiliği
        Sosyoloji
        Spor Yönetimi
        Tarım Teknolojisi
        TarihTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
        Turizm ve Otel İşletmeciliği
        Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
        Türk Dili ve Edebiyatı
        Web Tasarımı ve Kodlama
        Yaşlı Bakımı
        Yerel Yönetimler
        Yönetim Bilişim Sistemleri
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        Haberler Eğitim Öğrenciler şokta! AÖF Adalet bölümü neden yok, kapandı mı? AÖF Adalet bölümü kaldırıldı mı?
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