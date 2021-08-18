Öğrenciler şokta! AÖF Adalet bölümü neden yok, kapandı mı? AÖF Adalet bölümü kaldırıldı mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde yer alan Adalet bölümü hakkında gündem yaratacak açıklamada bulundu. Üniversite tercihi için kolları sıvayan adaylar AÖF'ün Adalet bölümünü tercih etmek isterken şokla karşılaştı. 2021 yılına kadar AÖF Adalet bölümü tercih edilebilecek programlar arasında yer alıyordu. Ancak bu yıl AÖF Adalet Bölümü tercih edilemeyecek. YÖK konuya ilişkin bilgilendirme yazısı yayımladı. Peki AÖF Adalet bölümü neden yok, kapandı mı? AÖF Adalet bölümü kaldırıldı mı? İşte YÖK'ün konuya ilişkin o yazısı...
AÖF ADALET BÖLÜMÜ NEDEN YOK, KAPANDI MI?
YÖK Başkanlığı 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını duyurdu.
AÖF ADALET BÖLÜMÜ KALDIRILDI MI?
YÖK'ün yazılı açıklamasında AÖF Adalet bölümünün kaldırılmasıyla ilgili şu açıklamalara yer verildi;
"26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir"