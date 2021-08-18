Öğrenciler şokta! AÖF Adalet bölümü neden yok, kapandı mı? AÖF Adalet bölümü kaldırıldı mı?

2021 AÖF BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim,

İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Felsefe

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İlahiyat (Arapça)

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Sosyoloji

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

TarihTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

Türk Dili ve Edebiyatı

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Yönetim Bilişim Sistemleri