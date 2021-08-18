Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 18.08.2021 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2021 13:17
    ABONE OL

    MEB son dakika: 20 bin öğretmen atama tarihleri değişti mi? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hakkında açıklama yapıldı. Bakanlık 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri bu ay sonunda alınmaya başlanacak. Ayrıca atama sonuçlarının ilan edileceği tarih de belli oldu. Peki, 20 bin öğretmen atama tarihleri değişti mi? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    20 bin öğretmen atama tarihleri değişti mi?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimin değiştiği ifade edildi. Peki, 20 bin öğretmen atama tarihleri değişti mi? Öğretmen atama tercihleri ne zaman alınacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    MEB'DEN AÇIKLAMA

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.

    İşte atama takvimi ve tercih başvurularına dair bilgiler;

    ATAMA TAKVİMİ DEĞİŞTİ

    20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı. Buna göre; öğretmen arramasına ilişkin tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

    TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

    2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

        3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

        4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

        5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

        6. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

            7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

            8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Erken emekliliğin 8 formülü
            Haberler Eğitim MEB son dakika: 20 bin öğretmen atama tarihleri değişti mi? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
                SON DAKİKA