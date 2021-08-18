MEB son dakika: 20 bin öğretmen atama tarihleri değişti mi? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimin değiştiği ifade edildi. Peki, 20 bin öğretmen atama tarihleri değişti mi? Öğretmen atama tercihleri ne zaman alınacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
MEB'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek.
İşte atama takvimi ve tercih başvurularına dair bilgiler;
ATAMA TAKVİMİ DEĞİŞTİ
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı. Buna göre; öğretmen arramasına ilişkin tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.