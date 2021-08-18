MEB son dakika: 20 bin öğretmen atama tarihleri değişti mi? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.