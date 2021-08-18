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    • Eğitim
    • 18.08.2021 16:58
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    • 18.08.2021 16:58
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    1-2-3-4 ve 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası etkinlikleri 2021!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2021 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Okullar bu yıl 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Özellikle okula ilk kez başlayacak öğrenciler için heyecan dorukta. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri 6 Eylül'deki dersler öncesinde uyum haftasına girecek. Peki 1-2-3-4 ve 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2021? Okula uyum haftası etkinlikleri neler? Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre son günlerde sıkça araştırılan sorular yanıt buldu. İşte tüm detaylar....

    1-2-3-4 ve 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası etkinlikleri 2021!

    Koronavirüs salgını sürecinde okullarından uzak kalan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Eylül'de sıralarındaki yerini alacak. Pandemide aşılamalar hız kazandıkça normalleşmede yeni adımlar atılıyor. Bu kapsamda yüz yüze eğitim MEB ve YÖK'e bağlı okullarda tamamen başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 6 Eylül'de okulları açmakta kararlı olduklarını vurguladı. Okulların hızlıca açılması için sınıflarda dezenfektan çalışmaları devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala MEB'in yeni yıl takvimi yoğun ilgi görüyor. Takvimde 1-2-3-4 ve 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2021? sorusunun yanıtı yer alıyor. Okula yeni başlayacak anaokul ve 1. sınıf öğrencileri için 6 Eylül öncesinde uyum haftası gerçekleştirilecek. Peki Okula uyum haftası etkinlikleri neler? İşte uyum haftası hakkında detaylar ve yüz yüze eğitimle ilgili son gelişmeler...

    1-2-3-4 VE 5. SINIFLAR NE ZMAAN OKULACA BAŞLAYACAK 2021?

    2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğretmenler mesleki çalışmalarına 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak. Aynı gün 1. sınıflar ve anaokulları için uyum haftası başlayacak. 1.2.3.4. ve 5. sınıflar derslerine 6 Eylül'de başlayacak.

    OKULA UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELER?

    Okullar başlamadan önce okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri yapılacak. Öğrencilerin 6 Eylül'de derslere başlamadan önce okullarına alışması için çeşitli etkinlikler organize edilecek.

    2020 yılında okula uyum haftası etkinlikleri için MEB tarafından ''Günümüzde salgına yönelik alınan tedbirler, bireysel çabalar ve normalleşmeye dönük uygulamalar, eğitim sürecinin de bazı yeni tedbirleri içerecek şekilde yüz yüze devam etmesini gündeme getirmiştir.

    Uzaktan eğitim uygulamaları sonrasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin edinmiş oldukları bazı temel kazanımları hatırlamaları, salgın sürecinden normalleşme sürecine geçişte gerekli olan becerileri kazanmaları, okula kolayca uyum sağlamaları ve psikososyal açıdan destek almaları amacıyla okula uyum etkinliklerinin hazırlanması gerekli görülmüştür.

    Bu amaçlarla Genel Müdürlüğümüz Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı tarafından hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz adına ''Özel Öğrencilerimiz İçin Okula Uyum Etkinlikleri'' hazırlanmış ve kullanıcılarımızın istifadesine sunulmuştur.

    Hazırlanan etkinlikler, okula uyum sürecinde, ihtiyaç duyulan kazanımlara öğrenci ve velilerimizin ulaşmaları amacıyla öğretmenlerimiz rehberliğinde uygulanacak şekilde hazırlanmıştır. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin faydalanacağı güzel bir etkinlik havuzu olacağına inanıyorum. Bu değerli kaynağa web sitemizden veya Özelim Eğitimdeyim mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.'' açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl yapılan etkinliklerin bu yıl da yapılması bekleniyor. 2021 yılı uyum haftası etkinlikleri henüz yayımlanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2020 yılı etkinliklerine göz gezdirebilirsiniz.

    OKULA UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK, ARA TATİL NE ZAMAN?

        Okullarda birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

        MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: OKULLARI KAPALI TUTMA GİBİ BİR LÜKSÜMÜZ YOK

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamada Eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı. İşte Özer'in o açıklamaları;

        "Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."
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        Haberler Eğitim 1-2-3-4 ve 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası etkinlikleri 2021!
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