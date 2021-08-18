1-2-3-4 ve 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası etkinlikleri 2021!

OKULA UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELER?

Okullar başlamadan önce okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri yapılacak. Öğrencilerin 6 Eylül'de derslere başlamadan önce okullarına alışması için çeşitli etkinlikler organize edilecek.

2020 yılında okula uyum haftası etkinlikleri için MEB tarafından ''Günümüzde salgına yönelik alınan tedbirler, bireysel çabalar ve normalleşmeye dönük uygulamalar, eğitim sürecinin de bazı yeni tedbirleri içerecek şekilde yüz yüze devam etmesini gündeme getirmiştir.

Uzaktan eğitim uygulamaları sonrasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin edinmiş oldukları bazı temel kazanımları hatırlamaları, salgın sürecinden normalleşme sürecine geçişte gerekli olan becerileri kazanmaları, okula kolayca uyum sağlamaları ve psikososyal açıdan destek almaları amacıyla okula uyum etkinliklerinin hazırlanması gerekli görülmüştür.

Bu amaçlarla Genel Müdürlüğümüz Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı tarafından hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz adına ''Özel Öğrencilerimiz İçin Okula Uyum Etkinlikleri'' hazırlanmış ve kullanıcılarımızın istifadesine sunulmuştur.

Hazırlanan etkinlikler, okula uyum sürecinde, ihtiyaç duyulan kazanımlara öğrenci ve velilerimizin ulaşmaları amacıyla öğretmenlerimiz rehberliğinde uygulanacak şekilde hazırlanmıştır. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin faydalanacağı güzel bir etkinlik havuzu olacağına inanıyorum. Bu değerli kaynağa web sitemizden veya Özelim Eğitimdeyim mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.'' açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl yapılan etkinliklerin bu yıl da yapılması bekleniyor. 2021 yılı uyum haftası etkinlikleri henüz yayımlanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2020 yılı etkinliklerine göz gezdirebilirsiniz.

OKULA UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ