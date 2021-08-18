1-2-3-4 ve 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası etkinlikleri 2021!

Koronavirüs salgını sürecinde okullarından uzak kalan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Eylül'de sıralarındaki yerini alacak. Pandemide aşılamalar hız kazandıkça normalleşmede yeni adımlar atılıyor. Bu kapsamda yüz yüze eğitim MEB ve YÖK'e bağlı okullarda tamamen başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 6 Eylül'de okulları açmakta kararlı olduklarını vurguladı. Okulların hızlıca açılması için sınıflarda dezenfektan çalışmaları devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala MEB'in yeni yıl takvimi yoğun ilgi görüyor. Takvimde 1-2-3-4 ve 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2021? sorusunun yanıtı yer alıyor. Okula yeni başlayacak anaokul ve 1. sınıf öğrencileri için 6 Eylül öncesinde uyum haftası gerçekleştirilecek. Peki Okula uyum haftası etkinlikleri neler? İşte uyum haftası hakkında detaylar ve yüz yüze eğitimle ilgili son gelişmeler...
1-2-3-4 VE 5. SINIFLAR NE ZMAAN OKULACA BAŞLAYACAK 2021?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğretmenler mesleki çalışmalarına 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak. Aynı gün 1. sınıflar ve anaokulları için uyum haftası başlayacak. 1.2.3.4. ve 5. sınıflar derslerine 6 Eylül'de başlayacak.
OKULA UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELER?
Okullar başlamadan önce okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri yapılacak. Öğrencilerin 6 Eylül'de derslere başlamadan önce okullarına alışması için çeşitli etkinlikler organize edilecek.
2020 yılında okula uyum haftası etkinlikleri için MEB tarafından ''Günümüzde salgına yönelik alınan tedbirler, bireysel çabalar ve normalleşmeye dönük uygulamalar, eğitim sürecinin de bazı yeni tedbirleri içerecek şekilde yüz yüze devam etmesini gündeme getirmiştir.
Uzaktan eğitim uygulamaları sonrasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin edinmiş oldukları bazı temel kazanımları hatırlamaları, salgın sürecinden normalleşme sürecine geçişte gerekli olan becerileri kazanmaları, okula kolayca uyum sağlamaları ve psikososyal açıdan destek almaları amacıyla okula uyum etkinliklerinin hazırlanması gerekli görülmüştür.
Bu amaçlarla Genel Müdürlüğümüz Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı tarafından hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz adına ''Özel Öğrencilerimiz İçin Okula Uyum Etkinlikleri'' hazırlanmış ve kullanıcılarımızın istifadesine sunulmuştur.
Hazırlanan etkinlikler, okula uyum sürecinde, ihtiyaç duyulan kazanımlara öğrenci ve velilerimizin ulaşmaları amacıyla öğretmenlerimiz rehberliğinde uygulanacak şekilde hazırlanmıştır. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin faydalanacağı güzel bir etkinlik havuzu olacağına inanıyorum. Bu değerli kaynağa web sitemizden veya Özelim Eğitimdeyim mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz.'' açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl yapılan etkinliklerin bu yıl da yapılması bekleniyor. 2021 yılı uyum haftası etkinlikleri henüz yayımlanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2020 yılı etkinliklerine göz gezdirebilirsiniz.