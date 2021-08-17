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    • 18.08.2021 08:55
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    KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Milyonlarca üniversite öğrencisi müjdeli haberi aldıktan sonra özellikle başka şehirde okumaya başlayacak yeni öğrenciler KYK burs ve krediler hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte KYK yurt ve burs başvuruları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda en çok ''KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?'' sorularının yanıtları merak edildi. İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvurularına ilişkin bilgiler...

    KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

    Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır derslerini uzaktan eğitim şeklinde alan öğrenciler Eylül ayında nihayet okullarına kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala üniversitelerine kavuşacak öğrenciler de KYK yurt ve burs başvuruları hakkında yoğun olarak araştırmalar yapmaya başladı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte tüm detaylar.

    YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

    Yükseköğretim Kurumu (YÖK) yüz yüze eğitim ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

    ''Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.

    Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ''Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.

    Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

    2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

    Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.''

    KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

    KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı. Başvurular ile ilgili duyurular YURTKUR resmi sitesi üzerinden yapılacak. 2021-2022 KYK yurt ve burs başvurularının Eylül ya da Ekim ayında alınması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. YURTKUR'dan başvurular ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    KYK yurtlarına, başvuru şartlarını karşılayarak, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler müracaatlarını gerçekleştirecekler.

        2021 KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        KS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının başlayacak. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

        KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

        Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacak. Bu nedenle öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

        Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.

        KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

        b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)


        c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

        ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

        d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

        e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

        f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

        g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
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