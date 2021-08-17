Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır derslerini uzaktan eğitim şeklinde alan öğrenciler Eylül ayında nihayet okullarına kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala üniversitelerine kavuşacak öğrenciler de KYK yurt ve burs başvuruları hakkında yoğun olarak araştırmalar yapmaya başladı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2021 KYK yurt ve burs başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte tüm detaylar.
YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) yüz yüze eğitim ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;
''Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.
Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ''Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.
Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.
Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.''
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?
KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı. Başvurular ile ilgili duyurular YURTKUR resmi sitesi üzerinden yapılacak. 2021-2022 KYK yurt ve burs başvurularının Eylül ya da Ekim ayında alınması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. YURTKUR'dan başvurular ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KYK yurtlarına, başvuru şartlarını karşılayarak, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler müracaatlarını gerçekleştirecekler.