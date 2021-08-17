KYK bursu çıkmayan öğrenciler ne yapmalı? Üniversitede nereden burs alınabilir? 2021-2022 Üniversite bursu veren vakıflar, kurumlar...

Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı

Sadece eğitime destek amacıyla kurulan Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı gerekli şartları taşıyan her öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Başvuru şartları ve diğer detaylar için https://www.gursoyokutmavakfi.org.tr/basvuru-kosullar/ adresine tıklayınız.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim son sınıfta olan ve alttan dersi bulunmayan öğrencilere geri ödemesiz burs vermektedir. Karşılıksız burs başvurusu için https://www.alarko.com.tr/tr/sorumluluk/burslar adresine gidiniz.

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası da herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan ve yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere burs vermektedir.