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    • Eğitim
    • 17.08.2021 09:03
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    • 18.08.2021 09:03
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    KYK bursu çıkmayan öğrenciler ne yapmalı? Üniversitede nereden burs alınabilir? 2021-2022 Üniversite bursu veren vakıflar, kurumlar...

    KYK bursu çıkmayan öğrenciler için bir çok alternatif yol mevcut. Üniversite eğitimleri boyunca özel bir çok kurum ve vakıf milyonlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala ''KYK bursu çıkmayan öğrenciler ne yapmalı? Üniversitede nereden burs alınabilir?'' şeklindeki sorular araştırılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çok kurum belirtilen şartları taşıyan öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca geri ödemesiz burs verecek. Peki hangi kurum ne kadar burs veriyor? Burs alma şartları nelerdir? İşte 2021-2022 Üniversite bursu veren vakıf ve kurumlar ile diğer merak edilen soruların yanıtları...

    KYK bursu çıkmayan öğrenciler ne yapmalı? Üniversitede nereden burs alınabilir? 2021-2022 Üniversite bursu veren vakıflar, kurumlar...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmasının ardından milyonlarca öğrenci okullarına kavuşmak için gün saymaya başladı. Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler ve ara sınıf öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) dışında alabilecekleri bursları merak ediyor. Özellikle KYK bursu çıkmayan öğrenciler burs veren vakıflar ve kurumları araştırıyor. Bu yıl üniversite bursu veren kurumlar tek tek belli olmaya başladı. Peki KYK bursu çıkmayan öğrenciler ne yapmalı? Üniversitede nereden burs alınabilir? İşte 2021-2022 Üniversite bursu veren kurumların tam listesi...

    KYK BURSU ÇIKMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

    KYK tarafından verilen burstan yararlanayan öğrenciler özel kurumların burs başvuru tarihlerini takip edebilir. Her yıl yüzlerce kurum üniversitede eğitim gören bir çok öğrenciye eğitim bursu vermektedir. Bu eğitim burslarından faydalanmak isteyen öğrenciler kurumların başvuru şartlarını taşımak zorundadır.

    2021-2022 ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURUMLAR

    TÜBİTAK Bursları

    Tübitak bursu hakkında detaylı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

    Vehbi Koç Vakfı

    En yüksek bursu veren vakıflar arasında yer alan Vehbi Koç Vakfı için detaylı bilgiler https://www.vkv.org.tr/tr/burslar/universite-burslari-75 adresinde yer almaktadır.

        Türk Eğitim Vakfı

        TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere hem yurt içi hem de yurt dışı burs vermektedir. TEV'in burs başvuruları hakkında detaylı bilgi için http://burs.tev.org.tr/ adresine giriniz.

        Türkiye Diyanet Vakfı

        İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren TDV için https://diyanetburslari.tdv.org/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı

        Sadece üniversite eğitimi için değil, tüm yaş grupları için burs imkanı sağlayan 21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı hakkında detaylı bilgilere https://www.yekuv.org/universite-burslari/ adresine giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

        Toplum Gönüllüleri Vakfı

        Toplum Gönüllüleri Vakfı, haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması koşuluyla karşılıksız burs vermektedir. Burs başvurusu için https://www.tog.org.tr/ adresine tıklayabilirsiniz.

        Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı

        Sadece eğitime destek amacıyla kurulan Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okutma Vakfı gerekli şartları taşıyan her öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Başvuru şartları ve diğer detaylar için https://www.gursoyokutmavakfi.org.tr/basvuru-kosullar/ adresine tıklayınız.

        Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

        Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, 2020-2021 eğitim öğretim son sınıfta olan ve alttan dersi bulunmayan öğrencilere geri ödemesiz burs vermektedir. Karşılıksız burs başvurusu için https://www.alarko.com.tr/tr/sorumluluk/burslar adresine gidiniz.

        İstanbul Ticaret Odası

        İstanbul Ticaret Odası da herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan ve yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere burs vermektedir.

        Milli Eğitim Bakanlığı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk beş tercihinde öğretmen yetiştiren fakülteleri yazan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs vermektedir. İşte o fakülteler;

        Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

        İHKİB ve İTHİB bursu

        İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), "Tercihim Tekstil Mühendisliği" Projesi kapsamında ilk beş tercihinden birini Tekstil Mühendisliği olarak belirleyen öğrencilerden ilk 20 bine girenlere asgari ücret, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin %70'i, 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin %50'si tutarında burs vermektedir.

        İstanbul Sanayi Odası Vakfı

        Yanlızca Yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sağlayan İstanbul Sanayi Odası Vakfı İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da bulunan Mühendislik Fakültelerinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır.
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        Haberler Eğitim KYK bursu çıkmayan öğrenciler ne yapmalı? Üniversitede nereden burs alınabilir? 2021-2022 Üniversite bursu veren vakıflar, kurumlar...
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