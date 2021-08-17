KYK bursu çıkmayan öğrenciler ne yapmalı? Üniversitede nereden burs alınabilir? 2021-2022 Üniversite bursu veren vakıflar, kurumlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmasının ardından milyonlarca öğrenci okullarına kavuşmak için gün saymaya başladı. Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler ve ara sınıf öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) dışında alabilecekleri bursları merak ediyor. Özellikle KYK bursu çıkmayan öğrenciler burs veren vakıflar ve kurumları araştırıyor. Bu yıl üniversite bursu veren kurumlar tek tek belli olmaya başladı. Peki KYK bursu çıkmayan öğrenciler ne yapmalı? Üniversitede nereden burs alınabilir? İşte 2021-2022 Üniversite bursu veren kurumların tam listesi...
KYK BURSU ÇIKMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
KYK tarafından verilen burstan yararlanayan öğrenciler özel kurumların burs başvuru tarihlerini takip edebilir. Her yıl yüzlerce kurum üniversitede eğitim gören bir çok öğrenciye eğitim bursu vermektedir. Bu eğitim burslarından faydalanmak isteyen öğrenciler kurumların başvuru şartlarını taşımak zorundadır.
2021-2022 ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURUMLAR
TÜBİTAK Bursları
Tübitak bursu hakkında detaylı bilgi için https://www.tubitak.gov.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Vehbi Koç Vakfı
En yüksek bursu veren vakıflar arasında yer alan Vehbi Koç Vakfı için detaylı bilgiler https://www.vkv.org.tr/tr/burslar/universite-burslari-75 adresinde yer almaktadır.