İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte, ne zaman açılacak 2021? Okullar yüz yüze mi, uzaktan mı açılacak?

OKULLAR YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE Mİ OLACAK?

MEB, okullarda bu yıl yüz yüze eğitim için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor. Bakan Mahmut Özer okulların 6 Eylül'de başlayacağını ve 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağını ifade etti.

Konu ile ilgili en net açıklamanın ise, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmesi bekleniyor.