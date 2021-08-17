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    • Eğitim
    • 18.08.2021 08:44
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    • 18.08.2021 08:45
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    İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte, ne zaman açılacak 2021? Okullar yüz yüze mi, uzaktan mı açılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz ay okulların Eylül ayında açılacağını duyurmuştu. Eski Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitimde kararlı oldukları mesajını vermişti. Yerine gelen yeni Bakan Mahmut Özer de okullar hakkında son kararı duyurdu. Peki İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte, ne zaman açılacak 2021? Okullar yüz yüze mi, uzaktan mı açılacak? İşte Bakanlıktan konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

    İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte, ne zaman açılacak 2021? Okullar yüz yüze mi, uzaktan mı açılacak?

    2021-2022 yılı eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı, eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağı hakkında yeni açıklamalar geldi. Milyonlarca öğrencinin yaz tatilinde olduğu şu günlerde Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte okulların son durumu hakkında araştırmalar da hızlandı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Böylelikle yeni yıla ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte, ne zaman açılacak 2021? Okullar yüz yüze mi, uzaktan mı açılacak? İşte detaylar...

    İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2021?

    Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi yayımlandı. Takvime göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları da yine 31 Ağustos'ta başlayacak.

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

    Birinci dönem ara tatili ise 15 Kasım 2021 Pazartesi ile 19 Kasım 2021 Cuma tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili de 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.

        OKULLAR YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE Mİ OLACAK?

        MEB, okullarda bu yıl yüz yüze eğitim için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor. Bakan Mahmut Özer okulların 6 Eylül'de başlayacağını ve 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağını ifade etti.

        Konu ile ilgili en net açıklamanın ise, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmesi bekleniyor.

        OKULLAR HAZIRLANIYOR

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı Cahit Şahin imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

        "2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim."
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        Haberler Eğitim İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte, ne zaman açılacak 2021? Okullar yüz yüze mi, uzaktan mı açılacak?
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