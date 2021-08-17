2021-2022 yılı eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı, eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağı hakkında yeni açıklamalar geldi. Milyonlarca öğrencinin yaz tatilinde olduğu şu günlerde Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte okulların son durumu hakkında araştırmalar da hızlandı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Böylelikle yeni yıla ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte, ne zaman açılacak 2021? Okullar yüz yüze mi, uzaktan mı açılacak? İşte detaylar...
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2021?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi yayımlandı. Takvime göre, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları da yine 31 Ağustos'ta başlayacak.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılacak. Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili ise 15 Kasım 2021 Pazartesi ile 19 Kasım 2021 Cuma tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili de 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.