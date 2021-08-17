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    • Eğitim
    • 18.08.2021 08:50
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    • 18.08.2021 08:50
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    2021 Dikey Geçiş Sınavı geçiş bölümleri! DGS ile hangi bölümlere geçebilirim?

    2021 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz'da uygulanmıştı. Sonuçlar da 11 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı. Puanlarını öğrenen binlerce aday önümüzdeki günlerde tercih sürecine girecek. Heyecanlı bekleyiş son sürat devam ederken bu yılın DGS geçiş bölümleri araştırılmaya başlandı. Adaylar ''DGS ile hangi bölümlere geçebilirim?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Dikey Geçiş Sınavı geçiş bölümleri...

    2021 Dikey Geçiş Sınavı geçiş bölümleri! DGS ile hangi bölümlere geçebilirim?

    2021 Dikey Geçiş Sınavı geçiş bölümleri! Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar eğitimlerini 4 yıllık bölümlere tamamlayabilmek için 11 Temmuz 2021'te ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katıldı. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavın sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Bu kez gözler tercih dönemine çevrildi. Adaylar puanlaı doğrultusunda tercih yapacak. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman hangi gün başlayacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ile hangi bölümlere geçilebilir? İşte adayların ''DGS ile hangi bölümlere geçebilirim?'' şeklinde araştırmalar yaptığı konuya ilişkin detaylar...

    DGS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından 2021-DGS tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. 2020 yılında 9 Ağustos'ta uygulanan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında 2021 yılı DGS tercihlerinin de Eylül ayında alınmaya başlanması bekleniyor. DGS 2021 tercih tarihleriyle ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    DGS tercih kılavuzu da Eylül ayı içerisinde tercihler başladığı gün yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre tercih listesini hazırlayacak. DGS'de 30 tercih hakkı bulunmaktadır. Adaylar dilerlerse 30 tercih hakkını kullanabilir. Dileyen de en az 1 olmak üzere tercih yapabilir.

        DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİLEBİLİR?

        Mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak bölümler belli oldu.

        2021 DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2021 ÖNLİSANS MEZUNİYETLERİNE GÖRE TERCİH YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2021 DGS KONTENJANLARI AÇIKLANDI

        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

        Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.

        Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 21 Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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        Haberler Eğitim 2021 Dikey Geçiş Sınavı geçiş bölümleri! DGS ile hangi bölümlere geçebilirim?
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