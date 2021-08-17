2021 Dikey Geçiş Sınavı geçiş bölümleri! DGS ile hangi bölümlere geçebilirim?

2021 Dikey Geçiş Sınavı geçiş bölümleri! Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar eğitimlerini 4 yıllık bölümlere tamamlayabilmek için 11 Temmuz 2021'te ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) katıldı. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavın sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Bu kez gözler tercih dönemine çevrildi. Adaylar puanlaı doğrultusunda tercih yapacak. Peki 2021 DGS tercihleri ne zaman hangi gün başlayacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ile hangi bölümlere geçilebilir? İşte adayların ''DGS ile hangi bölümlere geçebilirim?'' şeklinde araştırmalar yaptığı konuya ilişkin detaylar...
DGS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 2021-DGS tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. 2020 yılında 9 Ağustos'ta uygulanan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında 2021 yılı DGS tercihlerinin de Eylül ayında alınmaya başlanması bekleniyor. DGS 2021 tercih tarihleriyle ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu da Eylül ayı içerisinde tercihler başladığı gün yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre tercih listesini hazırlayacak. DGS'de 30 tercih hakkı bulunmaktadır. Adaylar dilerlerse 30 tercih hakkını kullanabilir. Dileyen de en az 1 olmak üzere tercih yapabilir.