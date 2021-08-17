Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 17.08.2021 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2021 09:26
    ABONE OL

    2021 Anaokulu ve kreşler açılacak mı? Okullarda uyum haftası ne zaman yapılacak?

    İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin tarihi netleşti. Anaokulu ve kreşlerin de son durumu merak ediliyor. Gündemde veliler tarafından sıklıkla araştırılan ''2021 Anaokulu ve kreşler açılacak mı? Okullarda uyum haftası ne zaman yapılacak?'' soruları MEB tarafından yapılan açıklamayla yanıt buldu. Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci Eylül ayında okullarına kavuşacak. MEB okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu. Peki Anaokulu ve kreşler de ne zaman açılacak? Uyum haftası hangi tarihlerde olacak? İşte tüm merak edilenler...

    2021 Anaokulu ve kreşler açılacak mı? Okullarda uyum haftası ne zaman yapılacak?

    Pandemiden şüphesi en çok okullar olumsuz etkilendi. Milyonlarca öğrenci 1 yılı aşkın süredir derslerini uzaktan eğitim şeklinde aldı. Uzun bir aranın ardından vaka sayılarının düşmesi ve aşılamanın artmasıyla ülke genelinde normalleşmeye gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) okulların son durumu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanacağı duyuruldu. Öğrenci ve veliler heyecanla okulların açılmasını beklerken Anaokulu ve kreşlerin de son durumu bir hayli merak edildi. Peki 2021 Anaokulu ve kreşler açılacak mı? Okullarda uyum haftası ne zaman yapılacak? İşte Bakanlığın konuyla ilgili açıklamaları...

    ANAOKUL VE KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

    Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarih ile ilgili, "Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu. Özer, "İlk önceliğim; gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz." açıklamasında bulundu.

    MEB'in yayımladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvime göre okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü bitecek. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos'ta okullarda sıralarındaki yerlerini alacak.

    2021 OKULLARDA UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takviminin açıklanmasıyla birlikte okullarda uyum haftasının hangi tarihlerde yapılacağı da belli oldu. Bu seneki takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta açılacak. öğretmenlerin mesleki çalışmaları da yine 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak. Okullarda 31 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında uyum haftası gerçekleştirilecek.

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    Takvimde ara tatil ve yarıyıl tarihlerine ilişkin de bilgi yer aldı. Yeni yılda birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayıp 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Öğrenciler tarıyıl tatiline de 24 Ocak 2022 Pazartesi günü girecek. Yarıyıl tatili 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

        MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN YAZI

        Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi.Okulları hazır hale getirin denildi. 81 ile göderilen yazıda okul ve kurum binalarının girişlerindeöğretmenleri, öğrencilerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarınıgidermek için dizayn edilmiş kutuların hizmete sunulması istendi.MEB Mahmut Özer göreve geldiğinde ilk mesajı önceliğimiz yüzyüze eğitim olmuştu.

        Sonrasında toplanan Bilim Kurulu da "Okulların açılmaması gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullanmıştı.

        Bakan Özer'in pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısında konuya ilişkin bir sunum yapmaı beklenirken gözler toplantıdan çıkacak
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun Afgan mülteciler yalanına Erdoğan’ndan sert cevap
        Haberler Eğitim 2021 Anaokulu ve kreşler açılacak mı? Okullarda uyum haftası ne zaman yapılacak?
            SON DAKİKA