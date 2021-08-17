Pandemiden şüphesi en çok okullar olumsuz etkilendi. Milyonlarca öğrenci 1 yılı aşkın süredir derslerini uzaktan eğitim şeklinde aldı. Uzun bir aranın ardından vaka sayılarının düşmesi ve aşılamanın artmasıyla ülke genelinde normalleşmeye gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) okulların son durumu hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanacağı duyuruldu. Öğrenci ve veliler heyecanla okulların açılmasını beklerken Anaokulu ve kreşlerin de son durumu bir hayli merak edildi. Peki 2021 Anaokulu ve kreşler açılacak mı? Okullarda uyum haftası ne zaman yapılacak? İşte Bakanlığın konuyla ilgili açıklamaları...
ANAOKUL VE KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarih ile ilgili, "Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu. Özer, "İlk önceliğim; gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz." açıklamasında bulundu.
MEB'in yayımladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvime göre okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü bitecek. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos'ta okullarda sıralarındaki yerlerini alacak.
2021 OKULLARDA UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takviminin açıklanmasıyla birlikte okullarda uyum haftasının hangi tarihlerde yapılacağı da belli oldu. Bu seneki takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta açılacak. öğretmenlerin mesleki çalışmaları da yine 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak. Okullarda 31 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında uyum haftası gerçekleştirilecek.
ARA TATİL NE ZAMAN?
Takvimde ara tatil ve yarıyıl tarihlerine ilişkin de bilgi yer aldı. Yeni yılda birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayıp 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.