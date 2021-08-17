2021 Anaokulu ve kreşler açılacak mı? Okullarda uyum haftası ne zaman yapılacak?

2021 OKULLARDA UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takviminin açıklanmasıyla birlikte okullarda uyum haftasının hangi tarihlerde yapılacağı da belli oldu. Bu seneki takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta açılacak. öğretmenlerin mesleki çalışmaları da yine 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak. Okullarda 31 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında uyum haftası gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvimde ara tatil ve yarıyıl tarihlerine ilişkin de bilgi yer aldı. Yeni yılda birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayıp 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.