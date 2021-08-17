''MEB AÖL ek sınavlar saat kaçta? Açık lise ek sınava nasıl girilir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' sorularının yanıtları öğrenciler tarafından internet arama motorlarında yoğun olarak araştıırlıyor. MEB, 9-13 Ağustos tarihleri aralığında kayıtları almıştı. Kayıt yapan öğrenciler ek sınavlara katılım sağlayabilecek. Açıktan okuyan binlerce öğrenci 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren AÖL ek sınav ekranı üzerinden online olarak sınavlara katılım gösteriyor. MEB'den yapılan açıklamaya göre ek sınavlar 20 Ağutos'ta sona erecek. İşte MEB AÖL ek sınavlar hakkında merak edilenlerin detaylı yanıtları...
AÇIK LİSE EK SINAVLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Açık lise ek sınavlar 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30'da başladı. Adaylar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59'a kadar sınavlara katılabilecek.
AÖL EK SINAVA NASIL GİRİLİR, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar ek sınavlara "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden öğrenci girişi yaparak katılabilecek. Verilen adrese tıkladıktan sonra girişte güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri istenmektedir.
Online olarak düzenlenen ek sınavların tamamlanmasıyla birlikte de sonuçlar için bekleyişe geçilecek. MEB, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. Ek snavların sona ermesinin ardından kısa bir süre sonra sonuçları da erişime açması bekleniyor.