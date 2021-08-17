MEB AÖL ek sınavlar saat kaçta? Açık lise ek sınava nasıl girilir?

AÖL EK SINAVA NASIL GİRİLİR, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar ek sınavlara "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden öğrenci girişi yaparak katılabilecek. Verilen adrese tıkladıktan sonra girişte güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri istenmektedir.

MEB AÖL EK SINAV GİRİŞ EKRANI

Online olarak düzenlenen ek sınavların tamamlanmasıyla birlikte de sonuçlar için bekleyişe geçilecek. MEB, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. Ek snavların sona ermesinin ardından kısa bir süre sonra sonuçları da erişime açması bekleniyor.