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    • Eğitim
    • 18.08.2021 08:40
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    • 18.08.2021 09:06
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    MEB AÖL ek sınavlar saat kaçta? Açık lise ek sınava nasıl girilir?

    Lise eğitimlerine açıktan devam eden binlerce kişi 16 Ağustos itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarına katılmaya başladı. Öğrenciler ek sınavlar hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor. 16 Ağustos'ta başlayan ek sınavlar 20 Ağustos'a kadar sürecek. Peki Açık lise ek sınavlar saat kaçta başlıyor? AÖL ek sınava nasıl girilir, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ek sınavlar hakkında merak edilen tüm detaylar...

    MEB AÖL ek sınavlar saat kaçta? Açık lise ek sınava nasıl girilir?

    ''MEB AÖL ek sınavlar saat kaçta? Açık lise ek sınava nasıl girilir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' sorularının yanıtları öğrenciler tarafından internet arama motorlarında yoğun olarak araştıırlıyor. MEB, 9-13 Ağustos tarihleri aralığında kayıtları almıştı. Kayıt yapan öğrenciler ek sınavlara katılım sağlayabilecek. Açıktan okuyan binlerce öğrenci 16 Ağustos 2021 tarihinden itibaren AÖL ek sınav ekranı üzerinden online olarak sınavlara katılım gösteriyor. MEB'den yapılan açıklamaya göre ek sınavlar 20 Ağutos'ta sona erecek. İşte MEB AÖL ek sınavlar hakkında merak edilenlerin detaylı yanıtları...

    AÇIK LİSE EK SINAVLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Açık lise ek sınavlar 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30'da başladı. Adaylar 20 Ağustos 2021 Salı günü saat 23:59'a kadar sınavlara katılabilecek.

    AÖL EK SINAVA NASIL GİRİLİR, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Adaylar ek sınavlara "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden öğrenci girişi yaparak katılabilecek. Verilen adrese tıkladıktan sonra girişte güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri istenmektedir.

    MEB AÖL EK SINAV GİRİŞ EKRANI

    Online olarak düzenlenen ek sınavların tamamlanmasıyla birlikte de sonuçlar için bekleyişe geçilecek. MEB, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. Ek snavların sona ermesinin ardından kısa bir süre sonra sonuçları da erişime açması bekleniyor.

        AÖL EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek.

        Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.

        AÇIK LİSE EK SINAV NEDİR?

        Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.
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        Haberler Eğitim MEB AÖL ek sınavlar saat kaçta? Açık lise ek sınava nasıl girilir?
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