2021 MEB AÖL online ek sınav giriş ekranı! Açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Ek sınavlar istisnai sınavlar olduğu için her öğretim yılı başında açıklanan MEB AÖL iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz. Bu yıl AÖL ek sınavı 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:30'da başladı. Öğrenciler 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar sınavlara katılım sağlayabilecek. Ek sınavların başlamasıyla birlikte binlerce açık lise öğrencisi çevrimiçi düzenlenen ek sınavlara girebilmek için giriş ekranına ulaşmaya çalışıyor. 5 gün sürecek sınavlara AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden giriş yapılarak ulaşılabilmektedir. İşte 2021 MEB AÖL online ek sınav giriş ekranı ve Açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı...
EK SINAVLARA NASIL GİRİLİR?
Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler online ek sınavlara Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre bilgilerini yazarak girebilecekler.
MEB'DEN AÖL EK SINAVLAR HAKKINDA DUYURU
MEB, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları hakkında duyuru yayımladı. İşte ek sınavlar hakkında bilgiler;
1) Açık Öğretim Lisesi 2020-5 ek sınav kayıt yenileme 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
3) Cezaevinde bulunan öğrencilerin eylül ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-2. dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının ilk haftasında teslim edileceğinden dolayı öğrencilerin özel durum bilgilerinin cezaevi eğitim sorumluları tarafından anlık olarak güncel tutulması önem arzetmektedir.
4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğümüze açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.
5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.
İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.