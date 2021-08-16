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    • Eğitim
    • 16.08.2021 12:29
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    • 16.08.2021 12:29
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    Üniversiteler açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi, online mi?

    YKS tercihlerinin sona ermesine az bir süre kala milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılacağı gün için bekleyişe geçti. YÖK'ten yapılan son dakika açıklamalar öğrenciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Peki Üniversiteler açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi, online mi? İşte YÖK'ten yapılan son açıklamalar...

    Üniversiteler ne zaman açılacak?

    "Üniversiteler açılacak mı?" ve "Üniversiteler ne zaman açılacak?" soruları son günlerde sıkça araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerini sevindiren haber geldi. YÖK'ten yapılan son açıklamada üniversitelerin Eylül ayında açılacağı duyuruldu. Peki, 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi, online mi olacak? İşte detaylar...

    ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? 2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

    İşte yapılan son YÖK açıklaması;

    YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

    YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

        Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.
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        Haberler Eğitim Üniversiteler açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi, online mi?
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