Üniversiteler açılacak mı? 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi, online mi?

"Üniversiteler açılacak mı?" ve "Üniversiteler ne zaman açılacak?" soruları son günlerde sıkça araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerini sevindiren haber geldi. YÖK'ten yapılan son açıklamada üniversitelerin Eylül ayında açılacağı duyuruldu. Peki, 13 Eylül'de üniversiteler yüz yüze mi, online mi olacak? İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? 2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.
İşte yapılan son YÖK açıklaması;
YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.