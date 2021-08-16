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    • Eğitim
    • 16.08.2021 16:52
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    • 16.08.2021 16:59
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    ÖSYM 2022 sınav takvimi! 2022 yılında LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?

    2021 ÖSYM sınavlarının sonuna gelinmesiyle birlikte bir sonraki yılın sınav takvimi bir hayli merak edilmeye başlandı. 2022 yılında LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavlarının hangi tarihlerde uygulanacağı araştırılıyor. Adaylar ''2022 yılında LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte merakla beklenen ÖSYM 2022 sınav takvimi...

    ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı?

    ÖSYM tarafından düzenlenen LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavlarına her yıl milyonlarca aday katılım gösteriyor. 2021 yılı LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları tamamlandı. Gözler bu kez 2022 ÖSYM sınav takimine çevrildi. Peki ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM'den ''2022 yılında LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusuna ilişkin yanıt geldi mi? Detaylar haberimizde...

    ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI ?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) 2022 sınav takvimiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Buna göre 2022 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Takvim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    2022 YILINDA LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ VE DGS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022 sınav takvimi yayımlanmadığından LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavlarının yapılacağı tarihler de henüz belli olmadı. Ancak ÖSYM sınavları her yıl aşağı yukarı aynı tarihlerde yapıldığından 2021 yılının sınav takvimine bakarak 2022 sınavlarının yapılacağı tarihler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

    2021 yılı ÖSYM sınav takvimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

    2022 YILINDA KPSS ÖNLİSANS YAPILACAK MI?

    KPSS'nin ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir gerçekleştirilmektedir. En son 2020'de yapılan KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmadı. Adaylar 2022 yılında ön lisans oturumuna katılabilecek.

        ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.).

        2022 KPSS KONULARI NE OLACAK?

        2022 KPSS Türkçe Konuları
        Cümlede Anlam
        Sözcükte Anlam
        Yapı Bilgisi
        Paragrafta Anlam
        Noktalama İşaretleri
        Sözcük Bilgisi
        Ses Bilgisi
        Yazım Kuralları
        Cümle Bilgisi
        Sözel Mantık ve Akıl Yürütme
        Anlatım Bozuklukları

        2022 KPSS Matematik Konuları
        Temel Kavramlar
        Tablo ve Grafikler
        Sayılar
        Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
        Bölme ve Bölünebilme Kuralları
        İşlem ve Modüler Aritmetik
        Asal Çarpanlara Ayırma
        Kümeler
        EBOB-EKOK
        Problemler
        Birinci Dereceden Denklemler
        Oran-Orantı
        Rasyonel Sayılar
        Çarpanlara Ayırma
        Eşitsizlik
        Köklü Sayılar
        Mutlak Değer
        Üslü Sayılar

        2022 KPSS Geometri Konuları
        Geometrik Kavramlar
        Katı Cisimler
        Doğruda Açılar
        Analitik Geometri
        Üçgende Açılar
        Çember ve Daire
        Üçgende Alan
        Dörtgenler
        Çokgenler
        Üçgende Benzerlik
        Açı Kenar Bağıntıları
        Kenarortay
        Özel Üçgenler
        Açıortay

        2022 KPSS Tarih Konuları
        İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
        Türk-İslam Tarihi
        İlk Müslüman Türk Devletleri
        Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
        Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
        Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
        Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
        Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
        I. ve II. Balkan Savaşları
        I. Dünya Savaşı
        Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
        Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
        Atatürk İlke ve İnkılapları
        Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
        Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

        2022 KPSS Coğrafya Konuları
        Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
        Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
        Türkiye'de Nüfus, Yerleşme ve Göç
        Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
        Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri

        2022 KPSS Vatandaşlık Konuları
        Hukukun Temel Kavramları
        Genel Esaslar
        Temel Haklar
        Yasama
        Yürütme
        Yargı
        Anayasal Gelişmeler
        İdare Hukuku
        Uluslararası Örgütler
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        Haberler Eğitim ÖSYM 2022 sınav takvimi! 2022 yılında LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?
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