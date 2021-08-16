ÖSYM 2022 sınav takvimi! 2022 yılında LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavlarına her yıl milyonlarca aday katılım gösteriyor. 2021 yılı LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları tamamlandı. Gözler bu kez 2022 ÖSYM sınav takimine çevrildi. Peki ÖSYM 2022 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM'den ''2022 yılında LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusuna ilişkin yanıt geldi mi? Detaylar haberimizde...
ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) 2022 sınav takvimiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Buna göre 2022 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Takvim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
2022 YILINDA LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ VE DGS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 sınav takvimi yayımlanmadığından LGS, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavlarının yapılacağı tarihler de henüz belli olmadı. Ancak ÖSYM sınavları her yıl aşağı yukarı aynı tarihlerde yapıldığından 2021 yılının sınav takvimine bakarak 2022 sınavlarının yapılacağı tarihler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
2021 yılı ÖSYM sınav takvimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
2022 YILINDA KPSS ÖNLİSANS YAPILACAK MI?
KPSS'nin ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yılda bir gerçekleştirilmektedir. En son 2020'de yapılan KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmadı. Adaylar 2022 yılında ön lisans oturumuna katılabilecek.