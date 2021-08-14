Üniversite tercih yapıp gitmezsem ne olur? YKS tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi?

Bölüm fark etmeksizin 2 yıllık ya da 4 yıllık eğitim sunan bir üniversiteye yerleştiyseniz ve bir sonraki sene yeniden sınava girmek isterseniz puan kesintisi yaşarsınız.

Tüm bunlara rağmen istediğiniz bölüm için tercih yaparsanız ancak gelmezse hiçbir puan kesintiniz olmaz.

ÖSYM tarafından uygulanan bu sistem pek çok kişi için zalimce görünse de diğer kişilerin hakkını yok etmemek için isteğe bağlı tercih yapılmasının önüne geçer. Ayrıca belirli bir oranda açılan kontenjanın, sadece o bölümü okumak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilmesinin tek yolu da bu şekilde sağlanmış olur. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM, puan düşürme uygulamasını devam ettirerek gereksiz tercih yaparak yerleşme ve yerleşilse de keyfî kayıt yaptırmama ihtimalinin önüne geçmiştir.