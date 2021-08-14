Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 14.08.2021 16:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2021 16:28
    ABONE OL

    Üniversite tercih yapıp gitmezsem ne olur? YKS tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi?

    YKS tercihleri 5 Ağustos’ta başladı ve 20 Ağustos’ta sona erecek, üniversite tercih yapıp gitmezsem ne olur? Sorusunun yanıtı adaylar tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu ve YÖK Atlas tercih robotunu adayların erişimine açtı, peki tercihleri tutup da gitmeyen öğrencilerin puanları kesilecek mi? YKS tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Üniversite tercih yapıp gitmezsem ne olur?

    Üniversite tercih yapıp gitmezsem ne olur? YKS tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021 YKS tercihleri tüm hızıyla sürüyor ve yüzbinlerce kişi tercihlerle ilgili çeşitli soruların yanıtlarını araştırıyor. YKS tercihlerinde yerleşenler ve gitmeyenlerin puanları kesiliyor mu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte cevabı…

    YKS TERCİH YAPIP GİTMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?

    Normal örgün öğretim ya da açık öğretim için sınavı kazanıp, tercihlerinizde de yerleştiyseniz puanınız düşecektir,
    Tercih ettiğiniz bölüme yerleştiyseniz ve bölümün istediği yetenek sınavlarına girerek kesin kayıt hakkı kazandıysanız; fakat kayıt yaptırmadıysanız da puan kaybı yaşamanız kaçınılmazdır.

    Bölüm fark etmeksizin 2 yıllık ya da 4 yıllık eğitim sunan bir üniversiteye yerleştiyseniz ve bir sonraki sene yeniden sınava girmek isterseniz puan kesintisi yaşarsınız.
    Tüm bunlara rağmen istediğiniz bölüm için tercih yaparsanız ancak gelmezse hiçbir puan kesintiniz olmaz.
    ÖSYM tarafından uygulanan bu sistem pek çok kişi için zalimce görünse de diğer kişilerin hakkını yok etmemek için isteğe bağlı tercih yapılmasının önüne geçer. Ayrıca belirli bir oranda açılan kontenjanın, sadece o bölümü okumak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilmesinin tek yolu da bu şekilde sağlanmış olur. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM, puan düşürme uygulamasını devam ettirerek gereksiz tercih yaparak yerleşme ve yerleşilse de keyfî kayıt yaptırmama ihtimalinin önüne geçmiştir.

        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE PUANIN DÜŞMEDİĞİ DURUMLAR

        YKS sınavına girerek tercih yaparsanız ve istediğiniz bölümü kazanamazsanız puanınız düşmez.
        Tercihleriniz sonucu kontenjanı olmayan bir bölüm kazansanız dahi puanınız düşmez.
        Meslek lisesi mezunuysanız ve sınavsız geçiş hakkınızı kullanarak ön lisans bölümlerine yerleşebilirsiniz. Ancak bu şekilde bir tercih yapmak istemezseniz, puan kaybı yaşamazsınız.
        Sınavı kazanarak tercih yapmanıza ve yerleşmenize rağmen henüz lise diplomasını alamadıysanız, bu durumu ÖSYM'ye bildirmek şartı ile puan kaybı yaşamazsınız.

        YKS TERCİHİ İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sel felaketinde can kaybı yükseldi
        Haberler Eğitim Üniversite tercih yapıp gitmezsem ne olur? YKS tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi?
            SON DAKİKA