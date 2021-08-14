Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bakan açıkladı: PCR testleri, servisler ve aşılar...

Pandemiden en çok etkilenen ve uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların okullarına kavuşması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Kamuoyunda en çok merak edilen konular ise "Okullar zamanında açılacak mı? Açılacaksa yüz yüze eğitim mi, yoksa hibrit mi olacak" şeklinde sıralandı.
Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Okullar ne zaman açılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki net kararın Kabine toplantısında verileceğini duyurdu. İlk Kabine toplantısında bu soruların yanıtlarının kesinleşmesi bekleniyor.
MEB HAZIRLANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı ise hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri mesajı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hazırlık yüz yüze eğitimin başlaması yönünde.