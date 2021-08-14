KPSS ÖABT soruları zor mu yoksa kolay mıydı? 2021 KPSS ÖABT sınav yorumları nasıl oldu?

KPSS ÖABT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."