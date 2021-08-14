KPSS ÖABT soruları zor mu yoksa kolay mıydı? 2021 KPSS ÖABT sınav yorumları nasıl oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin katılım gösterdiği KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavı hakkında detayları derledik.
KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ÖABT 15 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
KPSS ÖABT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.
ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;
"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."