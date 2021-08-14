KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranını erişime açtı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin katıldığı KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavı ile ilgili tüm bilgiler merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar…
KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?
Sınav henüz gerçekleşmedi, yarın oturum tamamlandıktan kısa süre sonra soru ve cevapların açıklanması bekleniyor.
KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM takvimine göre 16 Eylül 2021 tarihinde erişime açılacak.
KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA 2021!
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.