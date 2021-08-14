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    • Eğitim
    • 14.08.2021 21:17
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    • 14.08.2021 21:17
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    KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranını erişime açtı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı’na öğretmen olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi katılıyor ve sonrasında sonuçları merakla bekliyor. Peki ÖSYM KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranını erişime açtı mı? KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavı ile ilgili tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı?

    KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranını erişime açtı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin katıldığı KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavı ile ilgili tüm bilgiler merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar…

    KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

    Sınav henüz gerçekleşmedi, yarın oturum tamamlandıktan kısa süre sonra soru ve cevapların açıklanması bekleniyor.

    KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM takvimine göre 16 Eylül 2021 tarihinde erişime açılacak.

    KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA 2021!

    Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

    MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

        KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
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        Haberler Eğitim KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranını erişime açtı mı?
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