KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri…

Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Ayrıca, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

ÖABT NEDİR?

ÖABT uzun yazılışı ile beraber, 'Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor. Adından da Anlaşılacağı üzere öğretmenlerin kendi alan bilgisi doğrultusunda test üzerinden yapılan sınavdır. Bu sınav özellikle KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı kadar önemli bir potansiyel teşkil eder.