KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri…

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyenler katılım gösterecek. İşte KPSS ÖABT hakkında detaylar…
KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2021 KPSS ÖABT 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayacak.
15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM takvimine göre 16 Eylül 2021 tarihinde erişime açılacak.
ÖSYM'DEN UYARI GELDİ!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yarın yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izni verilmeyeceği uyarısı yapıldı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 15 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 2021-KPSS ÖABT adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.