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    • Eğitim
    • 14.08.2021 17:08
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    • 14.08.2021 17:08
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    KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri…

    Özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Öğretmenlik hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı’na katılım gösterecek ve heyecanlı bekleyiş başladı. Peki 2021 KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri nereden ve nasıl sorgulanıyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyenler katılım gösterecek. İşte KPSS ÖABT hakkında detaylar…

    KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    2021 KPSS ÖABT 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayacak.

    15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM takvimine göre 16 Eylül 2021 tarihinde erişime açılacak.

    ÖSYM'DEN UYARI GELDİ!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yarın yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izni verilmeyeceği uyarısı yapıldı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 15 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 2021-KPSS ÖABT adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

        Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Ayrıca, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
        pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

        ÖABT NEDİR?

        ÖABT uzun yazılışı ile beraber, 'Öğretmenlik Alan Bilgisi testi şeklinde ifade edilmektedir. Her öğretmenin kamu bünyesinde mesleğini icra edebilmesi için, KPSS sınavından sonra girmesi gereken bir sınav olarak öne çıkıyor. Adından da Anlaşılacağı üzere öğretmenlerin kendi alan bilgisi doğrultusunda test üzerinden yapılan sınavdır. Bu sınav özellikle KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı kadar önemli bir potansiyel teşkil eder.
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        Haberler Eğitim KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? Sınav yerleri…
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