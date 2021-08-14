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    • Eğitim
    • 14.08.2021 17:41
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    • 14.08.2021 17:41
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    KPSS ÖABT puan hesaplama 2021! KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar?

    Gündemde şimdiden KPSS ÖABT puan hesaplama 2021 sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Yarın ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin katılacağı KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT puan hesaplama 2021!

    KPSS ÖABT puan hesaplama 2021! KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı yarın gerçekleşecek ve adaylar heyecanlı bir şekilde sınav sonrasında yapmak istedikleri KPSS ÖABT puan hesaplama işlemi hakkında şimdiden bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar…

    KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA 2021!

    Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

    MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

    KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
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        Haberler Eğitim KPSS ÖABT puan hesaplama 2021! KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar?
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