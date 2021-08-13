Lise 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Okul nakil işlemleri ne zaman başlıyor? E- Okul nakil sonuçları sorgulama ekranı!

LGS 2. nakillerin açıklanmasının ardından adaylar, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına yerleştirme başvuruları yapmaya başlamıştı. 13 Ağustos 2021 yani bugün 3. nakil başvuruları sona eriyor. Başvuru yapan öğrenciler nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? E- Okul nakil tercih sonucu öğrenme ekranı!
LİSE YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.
İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.
3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanmış olup, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.