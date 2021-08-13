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    • Eğitim
    • 13.08.2021 16:03
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    • 13.08.2021 16:03
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    Lise 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Okul nakil işlemleri ne zaman başlıyor? E- Okul nakil sonuçları sorgulama ekranı!

    LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Okul nakil işlemleri ne zaman başlıyor 2021? Soruları öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. LGS 2. nakillerin açıklanmasının ardından adaylar, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına yerleştirme başvuruları yapmaya başlamıştı. 13 Ağustos 2021 yani bugün 3. nakil başvuruları sona eriyor. Başvuru yapan öğrenciler nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? E- Okul nakil tercih sonucu öğrenme ekranı!

    takvim.com.tr
    Lise 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS 2. nakillerin açıklanmasının ardından adaylar, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına yerleştirme başvuruları yapmaya başlamıştı. 13 Ağustos 2021 yani bugün 3. nakil başvuruları sona eriyor. Başvuru yapan öğrenciler nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? E- Okul nakil tercih sonucu öğrenme ekranı!

    LİSE YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.

    İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." dedi.

    3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanmış olup, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.

        2021 MEB NAKİL TAKVİMİ

        Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapıldı, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklandı.

        Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlandı.

        Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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