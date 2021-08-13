Lise 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Okul nakil işlemleri ne zaman başlıyor? E- Okul nakil sonuçları sorgulama ekranı!

3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanmış olup, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.