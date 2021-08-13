KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM sınav yerleri sorgulama! ÖABT kaç soru sorulacak?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ÖABT sınavı hakkında detaylar araştırılıyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. Peki, KPSS ÖABT-2021 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte KPSS sınav saati ve süresi!
KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak. 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
SINAVDA GİRİŞTE YASAK OLAN EŞYALAR
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.