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    • Eğitim
    • 13.08.2021 14:37
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    • 13.08.2021 14:37
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    KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM sınav yerleri sorgulama! ÖABT kaç soru sorulacak?

    KPSS ÖABT sınavı ne zaman? Sorusu adaylar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Binlerce aday heyecanla ve merakla KPSS ÖABT sınav tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapma hayalini kuran kişilerin katıldığı KPSS ÖABT sınavı için detaylar merak ediliyor. ÖABT açılımıyla "Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi", öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. Peki, KPSS ÖABT-2021 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte KPSS sınav saati ve süresi!

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    KPSS ÖABT sınavı ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ÖABT sınavı hakkında detaylar araştırılıyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. Peki, KPSS ÖABT-2021 sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte KPSS sınav saati ve süresi!

    KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak. 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    SINAVDA GİRİŞTE YASAK OLAN EŞYALAR

    Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

        2021 KPSS ÖABT İÇİN ÖSYM'DEN UYARI!

        ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "2021-KPSS ÖABT İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

        15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-KPSS ÖABT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

        Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir. ;

        Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir."
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        Haberler Eğitim KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM sınav yerleri sorgulama! ÖABT kaç soru sorulacak?
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