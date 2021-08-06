KYK burs başvurusu ne zaman 2021! KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran'da ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavına katıldı ve tercihlerin yapıldığı şu günlerde KYK burs ve yurt başvurusundan kimlerin yararlanacapı merak ediliyor. İşte detaylar...
KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacak.
KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.