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    • Eğitim
    • 06.08.2021 11:06
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    • 06.08.2021 11:06
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    KYK burs başvurusu ne zaman 2021! KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz?

    Gündemde yoğun bir şekilde KYK burs başvurusu ne zaman 2021 sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek ve adayların en çok merak ettiği konuların başında, maddi olarak büyük destek sağlayan KYK burs ve yurt başvuruları geliyor. Peki KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    KYK burs başvurusu ne zaman 2021!

    KYK burs başvurusu ne zaman 2021! KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran'da ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavına katıldı ve tercihlerin yapıldığı şu günlerde KYK burs ve yurt başvurusundan kimlerin yararlanacapı merak ediliyor. İşte detaylar...

    KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacak.

    KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

        2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

        Yabancı uyruklu öğrenciler,

        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.
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        Haberler Eğitim KYK burs başvurusu ne zaman 2021! KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz?
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