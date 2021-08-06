AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim lisesi AÖL ek sınav nedir, hangi tarihte? Sınava kimler katılabilir?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL ek sınav nedir, hangi tarihte? Sınava kimler katılabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online ek sınavlarının yapılacağı tarihi haberimizin içeriğinde yer alıyor. 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi kayıt yenileme tarihi de belli oldu. Peki yenileme işlemleri nereden, nasıl yapılır?
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemlerinin 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
AÖL EK SINAV HANGİ TARİHTE, KİMLER KATILABİLİR?
AÖL Ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.
Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.
AÖL EK SINAV NEDİR?
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.