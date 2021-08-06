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    • Eğitim
    • 06.08.2021 14:17
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    • 06.08.2021 14:17
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    AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim lisesi AÖL ek sınav nedir, hangi tarihte? Sınava kimler katılabilir?

    Lise eğitimi uzaktan okuyan öğrenciler AÖL kayıt yenileme ne zaman? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online ek sınavları hakkında önemli açıklamalar yaptı ve tarihler de belli oldu. Peki AÖL ek sınav nedir, hangi tarihte? Sınava kimler katılabilir? Açık öğretim lisesi kayıtlama işlemleri ile ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AÖL kayıt yenileme ne zaman?

    AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL ek sınav nedir, hangi tarihte? Sınava kimler katılabilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online ek sınavlarının yapılacağı tarihi haberimizin içeriğinde yer alıyor. 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi kayıt yenileme tarihi de belli oldu. Peki yenileme işlemleri nereden, nasıl yapılır?

    AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemlerinin 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

    AÖL EK SINAV HANGİ TARİHTE, KİMLER KATILABİLİR?

    AÖL Ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.

    Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.

    AÖL EK SINAV NEDİR?

    Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

        AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

        Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

        1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

        Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
        Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
        Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
        Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.
        Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.
        Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

        3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

        Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.
        Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
        Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için tıklayınız.

        KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE KİMLER KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ YAPTIRMALI?

        İçinde bulunulan dönem itibariyle Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik durumdaki öğrenciler kayıt yenileyebilirler.
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        Haberler Eğitim AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim lisesi AÖL ek sınav nedir, hangi tarihte? Sınava kimler katılabilir?
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