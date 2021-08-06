AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık öğretim lisesi AÖL ek sınav nedir, hangi tarihte? Sınava kimler katılabilir?

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.

Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.

Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için tıklayınız.

KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE KİMLER KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ YAPTIRMALI?

İçinde bulunulan dönem itibariyle Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik durumdaki öğrenciler kayıt yenileyebilirler.