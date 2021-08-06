Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 06.08.2021 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2021 10:26
    ABONE OL

    Ağustos ayı KYK burs kredisi yattı mı? T.C Kimlik numarasına göre krediler ne zaman yatar?

    Ağustos ayı KYK burs kredisi yattı mı? T.C Kimlik numarasına göre kredilerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu üniversite öğrencilerine her ay ödemesi gerçekleştirilen burs ve krediler ile ilgili son dakika bilgisi verdi. Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burslarının ne zaman yatırılacağı hakkında bilgi verdi.

    takvim.com.tr
    Ağustos ayı KYK burs kredisi yattı mı?

    Ağustos ayı KYK burs kredisi yattı mı? T.C Kimlik numarasına göre kredilerin ne zaman yatacağı öğreniciler tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerini ilgilendiren açıklamayı yaptı. Ağustos ayında KYK burs ve kredi ödemelerini ne zaman yapılacağı da belli oldu.

    KYK BURS KREDİ YATTI MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

    ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

    6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılması bekleniyor.

    TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ağustos, "2" olanlar 7 Ağustos, "4" olanlar 8 Ağustos, "6" olanlar 9 Ağustos, "8" olanlar 10 Ağustos'ta ödemelerini alabilecek.

    KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

    Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

        KYK BURS NEDİR?

        Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

        KYK BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER!

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Her vatandaş için 3 fidan!
        Haberler Eğitim Ağustos ayı KYK burs kredisi yattı mı? T.C Kimlik numarasına göre krediler ne zaman yatar?
            SON DAKİKA