Ağustos ayı KYK burs kredisi yattı mı? T.C Kimlik numarasına göre krediler ne zaman yatar?

Ağustos ayı KYK burs kredisi yattı mı? T.C Kimlik numarasına göre kredilerin ne zaman yatacağı öğreniciler tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerini ilgilendiren açıklamayı yaptı. Ağustos ayında KYK burs ve kredi ödemelerini ne zaman yapılacağı da belli oldu.
KYK BURS KREDİ YATTI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılması bekleniyor.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ağustos, "2" olanlar 7 Ağustos, "4" olanlar 8 Ağustos, "6" olanlar 9 Ağustos, "8" olanlar 10 Ağustos'ta ödemelerini alabilecek.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.