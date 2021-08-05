YÖKDİL ne zaman 2021? Yılda kaç kez yapılıyor, kimler katılabilir? YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

YÖKDİL NEDİR, YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yılda iki ya da üç kez yapılmaktadır.

YÖKDİL SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.