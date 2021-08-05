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    • Eğitim
    • 05.08.2021 09:37
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    • 05.08.2021 09:37
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    YÖKDİL ne zaman 2021? Yılda kaç kez yapılıyor, kimler katılabilir? YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    Heyecanla ve merakla beklenen YÖKDİL ne zaman 2021? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav için geç başvurular 27 Temmuz’da alınmıştı ve şimdi gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. ÖSYM sınav tarihini açıklayınca heyecan dolu geri sayım da başladı. Henüz katılmamış olanlar ise bazı bilgileri araştırır oldu. Peki sınav YÖKDİL yılda kaç kez yapılıyor, kimler katılabilir? YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    YÖKDİL ne zaman 2021?

    YÖKDİL ne zaman 2021? Yılda kaç kez yapılıyor, kimler katılabilir? YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 02- 12 Temmuz tarihleri arasında başvuruların alındığı sınavın geç başvurusu ise 27 Temmuz'da yapılmıştı. Peki 2021-YÖKDİL/2 sınavı hangi tarihte düzenlenecek, sınav süresi ve soru sayısı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

    YÖKDİL NE ZAMAN 2021?

    2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

    Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.

    YÖKDİL NEDİR, YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yılda iki ya da üç kez yapılmaktadır.

    YÖKDİL SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

    YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

        YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?

        - Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

        -Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

        -Doçentlik sınav başvurusunda

        -Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.
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        Haberler Eğitim YÖKDİL ne zaman 2021? Yılda kaç kez yapılıyor, kimler katılabilir? YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?