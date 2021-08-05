Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 06.08.2021 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2021 08:53
    ABONE OL

    Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    Gündemde yoğun bir şekilde Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 ücretli öğretmenlik başvuruları yapılmaya devam ediyor ve biteceği tarih merak konusu oldu. Peki MEB’ten konuya dair açıklama geldi mi? Henüz yapmamış olanlar başvuru şartlarının neler olduğunu da sıklıkla sorguluyor. Peki 2021 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

    Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirilen sonuçlarını merak ediyor, yapmayanlar ise nasıl yapılacağının bilgisini araştırır oldu. İşte ücretli öğretmenlik başvurularına dair tüm bilgiler...

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANIR?

    Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak önümüzdeki haftalarda erişime açılması bekleniyor.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2021

    Temmuz ayı itibarıyla birçok ilde ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başlandı. Başvuru yapmak istediğiniz ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

    MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar:

    1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

    2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

        3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

        4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

        5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

        6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

        7- Zorunlu olmamakla birlikte KPSS bilgileri yıl ve puan bilgisi tercih edilerek ekle ve kaydete basılmalı ve işlem sonlandırılmalıdır.

        Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

        GÖREVLENDİRME SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

        Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlerin aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor.

        Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

        · Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
        · Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
        · Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
        · Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
        · Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
        · Sağlık Raporu (6 Aylık)
        · Bir adet fotoğraf
        · Varsa diğer sertifikalar
        · Varsa KPSS Sonuç Belgesi
        · Askerlik Durum Belgesi
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Her vatandaş için 3 fidan!
        Haberler Eğitim Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
            SON DAKİKA