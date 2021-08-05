Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirilen sonuçlarını merak ediyor, yapmayanlar ise nasıl yapılacağının bilgisini araştırır oldu. İşte ücretli öğretmenlik başvurularına dair tüm bilgiler...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILANIR?
Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak önümüzdeki haftalarda erişime açılması bekleniyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2021
Temmuz ayı itibarıyla birçok ilde ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başlandı. Başvuru yapmak istediğiniz ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.
MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar:
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.