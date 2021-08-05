2021 öğretmen özür grubu atama başvurusu! MEB özür grubu atama başvuruları başladı mı?

Öğretmen özür grubu atama başvurusu ne zaman? 2021 öğretmen özür grubu atama başvurusu öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmenler mazerete bağlı eş durumu tayin başvurusunda bulunabilecek. Böylelikle öğretmenler eş durumdan başvuru yapıp daha sonra tercihte bulunabilecek. İşte; 2021 öğretmen özür grubu atama başvurusu hakkında merak edilen bilgiler!
ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ
Başvuru: 9-13 Ağustos 2021
Tercih: 19-23 Ağustos 2021
Atama: 24 Ağustos 2021
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren
İşte başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar;
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Başvurular 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.
Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.