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    • Eğitim
    • 06.08.2021 09:04
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    • 06.08.2021 09:04
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    2021 öğretmen özür grubu atama başvurusu! MEB özür grubu atama başvuruları başladı mı?

    Öğretmen özür grubu atama başvurusu ne zaman? 2021 öğretmen özür grubu atama başvurusu yapmak isteyen öğretmenler eş durumundan atama hakkı kazanabilecek. Başvuru döneminin ardından tercih ve atama işlemleri başlayacak. Öğretmenler sonrasında tebligat ve ilişik kesme işlemlerini yerine getirecek. İşte; 2021 öğretmen özür grubu atama başvurusunun detayları!

    takvim.com.tr
    Öğretmen özür grubu atama başvurusu ne zaman?

    Öğretmen özür grubu atama başvurusu ne zaman? 2021 öğretmen özür grubu atama başvurusu öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmenler mazerete bağlı eş durumu tayin başvurusunda bulunabilecek. Böylelikle öğretmenler eş durumdan başvuru yapıp daha sonra tercihte bulunabilecek. İşte; 2021 öğretmen özür grubu atama başvurusu hakkında merak edilen bilgiler!

    ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

    Başvuru: 9-13 Ağustos 2021

    Tercih: 19-23 Ağustos 2021

    Atama: 24 Ağustos 2021

    Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren

    İşte başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar;

    BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    Başvurular 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

    Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.

        ATAMALAR NASIL OLACAK?

        Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

        Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

        Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.
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        Haberler Eğitim 2021 öğretmen özür grubu atama başvurusu! MEB özür grubu atama başvuruları başladı mı?
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