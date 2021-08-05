Fizyoterapi taban puanları 2021! Üniversitelerin Fizyoterapi bölümü taban puanı nedir? YKS tercihleri nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen YKS sınavının sonuçları açıklandı ve 5-20 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerin alınacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Pek çok bölüm gibi Fizyoterapi taban puanları de merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler…
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YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYIP BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.