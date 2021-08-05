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    • Eğitim
    • 05.08.2021 12:55
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    • 05.08.2021 12:55
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    Fizyoterapi taban puanları 2021! Üniversitelerin Fizyoterapi bölümü taban puanı nedir? YKS tercihleri nasıl yapılır?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Fizyoterapi taban puanları 2021 bilgisi yer alıyor. YKS sınavına katılan ve sonucunu alan milyonlarca kişi bugün itibariyle tercihlerini yapmaya başladı. 5-20 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan YKS tercihleri nasıl yapılır? Adaylar kariyer hedeflediği bölümlerin taban puanlarını merak ediyor ve özellikle Fizyoterapi bölümü ilgi görenler arasında yer alıyor. Peki Üniversitelerin Fizyoterapi bölümü taban puanı nedir?

    takvim.com.tr
    Fizyoterapi taban puanları 2021!

    Fizyoterapi taban puanları 2021! Üniversitelerin Fizyoterapi bölümü taban puanı nedir? YKS tercihleri nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen YKS sınavının sonuçları açıklandı ve 5-20 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerin alınacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Pek çok bölüm gibi Fizyoterapi taban puanları de merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler…

    FİZYOTERAPİ TABAN PUANLARI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYIP BİTECEK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
    YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
    Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

        Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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        Haberler Eğitim Fizyoterapi taban puanları 2021! Üniversitelerin Fizyoterapi bölümü taban puanı nedir? YKS tercihleri nasıl yapılır?
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