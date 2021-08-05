DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2021 DGS sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Tercihler...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2021 DGS sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. DGS'ye katılan adaylar puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve tercihlerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Peki ÖSYM'den konuya dair açıklama geldi mi? İşte detaylar...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2021 DGS sınavının sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
DGS 2021 kapsamında tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.
DGS 2021 TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM DGS 2021 KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI!
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.