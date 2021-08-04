YKS 2021 Eczacılık bölümü taban puanları ve kontenjanları! Eczacılık bölümü başarı sıralaması!

YKS 2021 beslenme diyetetik taban puanları ve kontenjanları, üniversite sınavı sonrası tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı. Milyonlarca kişi yarından itibaren tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu bağlamda Beslenme ve diyetetik bölümü başarı sıralaması son saatlerde çok araştırılıyor. İşte YKS 2021 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YKS TERCİH KILAVUZU 2021

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ