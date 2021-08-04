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    • Eğitim
    • 04.08.2021 17:45
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    • 04.08.2021 18:13
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    YKS 2021 beslenme diyetetik taban puanları ve kontenjanları! Beslenme ve diyetetik bölümü başarı sıralaması!

    YKS 2021 beslenme diyetetik taban puanları ve kontenjanları, üniversite sınavı sonrası tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı. Milyonlarca kişi yarından itibaren tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu bağlamda Beslenme ve diyetetik bölümü başarı sıralaması son saatlerde çok araştırılıyor. İşte YKS 2021 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

    YKS 2021 beslenme diyetetik taban puanları ve kontenjanları! Beslenme ve diyetetik bölümü başarı sıralaması!

    YKS 2021 beslenme diyetetik taban puanları ve kontenjanları, tercih yapacak adayların gündeminde yer ediniyor. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS 2021 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılmıştı. Hayalindeki bölümü kazanmak isteyen adaylar taban puanları, kontenjanlar ve başarılı sıralamasına dair detayları merak ediyor. İşte beslenme ve diyetetik bölümü başarı sıralaması!

    YKS TERCİH KILAVUZU 2021

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

    Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

    İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

    YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        YKS TERCİHLERİ UZATILDI

        Başkan Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

        2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.

        2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercihleri 5-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

            MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

            Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

            Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
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            Haberler Eğitim YKS 2021 beslenme diyetetik taban puanları ve kontenjanları! Beslenme ve diyetetik bölümü başarı sıralaması!