YKS 2021 beslenme diyetetik taban puanları ve kontenjanları! Beslenme ve diyetetik bölümü başarı sıralaması!

YKS 2021 beslenme diyetetik taban puanları ve kontenjanları, tercih yapacak adayların gündeminde yer ediniyor. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS 2021 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılmıştı. Hayalindeki bölümü kazanmak isteyen adaylar taban puanları, kontenjanlar ve başarılı sıralamasına dair detayları merak ediyor. İşte beslenme ve diyetetik bölümü başarı sıralaması!

YKS TERCİH KILAVUZU 2021

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

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