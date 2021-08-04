Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2021! Yakın Doğu Üniversitesi yüzdelik dilimleri, kontenjanları, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yarın başlayacak olan YKS tercihleri için heyecan dorukta ve binlerce kişi YKS tercihlerinin nasıl yapılacağını araştırır oldu. En çok tercih edilen okullardan biri olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin puan bilgileri açıklandı mı?
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.