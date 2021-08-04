Trakya Üniversitesi taban puanları 2021! Trakya Üniversitesi yüzdelik dilimleri, kontenjan, başarı sıralaması, puan…

Trakya Üniversitesi taban puanları 2021! Trakya Üniversitesi yüzdelik dilimleri, kontenjan, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu. ÖSYM YKS tercihlerinin 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacağını duyurunca heyecan daha da arttı. YÖK ATLAS tercih robotu araştırılırken bir yandan da Trakya Üniversitesi'nde okumak isteyenler bazı bilgileri merak etmeye başladı. İşte detaylar…
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYIP BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.