Marmara Üniversitesi taban puanları 2021! Marmara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması, kontenjan…

Milyonlarca kişi YKS sınavına katıldı ve şimdi tercihler için az bir zaman kala heyecanın dozu arttı. İstediği okulda eğitim görmek isteyenler taban puan bilgisini merak ediyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulama yapıyor. En çok tercih edilen üniversiteler arasında olan ve İstanbul şehrimizde yer alan Marmara Üniversitesi 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin puanları, başarı sıralaması, kontenjan bilgisi 2021 yılında nasıl şekillendi? İşte detaylar…
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.