Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2021, kontenjan bilgisi! Kocaeli Üniversitesi yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos yerine 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacağını duyurunca YÖK ATLAS tercih robotu ile ilgili tüm bilgiler detaylıca araştırılmaya başlandı. Okulların taban puanları da araştırılıyor ve en çok tercih edilen Kocaeli Üniversitesi puan bilgileri belli oldu mu?
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYIP BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.