Koç Üniversitesi taban puanları 2021 açıklandı mı? Koç Üniversitesi yüzdelik dilim, başarı sıralaması, kontenjan bilgisi

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.