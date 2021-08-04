Gündemde yoğun bir şekilde Koç Üniversitesi taban puanları 2021 açıklandı mı? Koç Üniversitesi yüzdelik dilim, başarı sıralaması, kontenjan bilgisi arama motorları üzerinden araştırılır oldu. ÖSYM, YKS tercihlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu ve heyecanın dozu gitgide artıyor. Koç Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar istedikleri bölümlerin puanlarını merak etmeye başladı. İşte detaylar…
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYIP BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.