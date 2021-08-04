İstanbul Üniversitesi taban puanları 2021! İstanbul Üniversitesi önlisans, lisans başarı sıralaması, kontenjan, puan…

26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilen üniversite sınavına katılan milyonlarca kişi tercihlerin başlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. ÖSYM YKS tercih tarihlerini belirledi ve adaylara duyurdu. Çok fazla tercih edilen İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyenler hangi bölümlerin ne kadar puanla öğrenci alacağı merak konusu oldu. İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları 2021! İstanbul Üniversitesi önlisans, lisans başarı sıralaması, kontenjan, puanları…
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.