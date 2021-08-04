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    • Eğitim
    • 04.08.2021 16:04
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    • 04.08.2021 16:10
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    Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2021! Hacettepe Üniversitesi 2 ve 4 yıllık puan, başarı sıralaması, kontenjan

    YKS tercihlerini yapacak olan milyonlarca kişi eğitim görmek istediği okulun taban puanlarını merak ediyor ve gündemde sıklıkla Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2021 sorusunun yanıtını araştırıyor. En çok tercih edilen üniversiteler arasında olan ve Ankara şehrimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin puanları, başarı sıralaması, kontenjan bilgisi gibi detaylar merak konusu oldu. İşte Hacettepe Üniversitesi puanlarına dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2021!

    YKS sınavına katılan yüzbinlerce kişi arama motorları üzerinden Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2021! Hacettepe Üniversitesi 2 ve 4 yıllık puan, başarı sıralaması, kontenjanları sorgulamasını yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İlerideki kariyer için güzel bir adım olan ve en iyi eğitimlerin görüleceği üniversiteler için tercihlerin ne zaman, nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte Hacettepe Üniversitesi puanlarına tüm bilgiler…

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

    Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
    YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
    Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

        Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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        Haberler Eğitim Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2021! Hacettepe Üniversitesi 2 ve 4 yıllık puan, başarı sıralaması, kontenjan…