Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2021! Hacettepe Üniversitesi 2 ve 4 yıllık puan, başarı sıralaması, kontenjan

YKS sınavına katılan yüzbinlerce kişi arama motorları üzerinden Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2021! Hacettepe Üniversitesi 2 ve 4 yıllık puan, başarı sıralaması, kontenjanları sorgulamasını yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İlerideki kariyer için güzel bir adım olan ve en iyi eğitimlerin görüleceği üniversiteler için tercihlerin ne zaman, nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte Hacettepe Üniversitesi puanlarına tüm bilgiler…
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.