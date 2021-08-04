Gazi Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri! Gazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları, puan…

Gazi Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri! Gazi Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları, puanları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. YKS sınavına katılan ve şimdi de istediği okulda eğitim görmenin hayalini kuran kişiler Gazi Üniversitesi 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans programlarının bilgisini merak ediyor. YKS tercihleriyle ilgili tüm bilgiler de haberimizde yer alıyor.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYIP BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.