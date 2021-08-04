Ege Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri! Ege Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları, puan…

Ege Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyenler tüm bilgileri merakla araştırır oldu. ÖSYM YKS tercihlerinin hangi tarihlerde başlayacağı ve biteceğini duyurdu. Biteceği tarih ise uzatıldı, peki YKS tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? En çok tercih edilen Ege Üniversitesi 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans programlarının bilgisi açıklandı mı? İşte ayrıntılar…
EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYIP BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.