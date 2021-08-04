Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021! Boğaziçi Üniversitesi yüzdelik dilim, lisans başarı sıralaması, kontenjan bilgisi sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Herkesin hayalinde yer alan üniversitelerden biri olan ve 4 yıllık önlisans, 2 yıllık lisans bölümlerinin taban punaları oldukça merak edilen Boğaziçi Üniversitesi taban puanları hakkında merak edilenleri derledik. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? Tercihler nasıl ve nereden yapılacak? İşte ÖSYM açıklaması…
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ UZATILDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.