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    • Eğitim
    • 04.08.2021 17:09
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    • 04.08.2021 17:09
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    Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021! Boğaziçi Üniversitesi yüzdelik dilim, lisans başarı sıralaması, kontenjan…

    Milyonlarca kişi Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021 araştırmasını yapıyor. Üniversite sınavına milyonlarca kişi katıldı ve ter döktü. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi ve tercihlerin başlayacağı tarih merak edildi. YKS tercih tarihleri belli oldu hatta bitiş tarihi uzatıldı. En çok tercih edilen okullardan Boğaziçi Üniversitesi’nin bölümlere göre taban puanları nedir? İşte Boğaziçi Üniversitesi yüzdelik dilim, lisans başarı sıralaması, kontenjan bilgisi…

    takvim.com.tr
    Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021!

    Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021! Boğaziçi Üniversitesi yüzdelik dilim, lisans başarı sıralaması, kontenjan bilgisi sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Herkesin hayalinde yer alan üniversitelerden biri olan ve 4 yıllık önlisans, 2 yıllık lisans bölümlerinin taban punaları oldukça merak edilen Boğaziçi Üniversitesi taban puanları hakkında merak edilenleri derledik. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? Tercihler nasıl ve nereden yapılacak? İşte ÖSYM açıklaması…

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

    Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    YKS TERCİHLERİ UZATILDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
    YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
    Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
    Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana "üniversite tercih dönemlerinde" üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

        Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki 'Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

        İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

        YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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        Haberler Eğitim Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2021! Boğaziçi Üniversitesi yüzdelik dilim, lisans başarı sıralaması, kontenjan…