Ankara Üniversitesi taban puanları 2021! Ankara Üniversitesi yüzdelik dilim, lisans başarı sıralaması, kontenjan bilgisi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilen üniversite sınavına milyonlarca kişi katılmıştı ve şimdi görler tercihlere çevrildi. ÖSYM YKS tercih tarih tarihlerini duyurdu, bu gelişmeyle birlikte pek çok üniversite gibi Ankara Üniversitesi taban puanları da merak konusu oldu. İşte detaylar…
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ UZATILDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.