YKS sınavına katılan kişiler arama motorları üzerinden Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2021! Akdeniz Üniversitesi yüzdelik dilim, lisans başarı sıralaması, kontenjan bilgisi sıklıkla araştırıyor. YKS tercih işlemlerine az bir zaman kaldı ve ÖSYM tercihlerin bitiş tarihi ile ilgili açıklama yaptı. En çok tercih edilen okullardan biri olan Ankara Üniversitesi 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans programlarının puan bilgisi açıklandı mı?
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021
Henüz açıklanmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ UZATILDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri yarın alınmaya başlayacak.
YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-20 Ağustos tarihlerinde 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.