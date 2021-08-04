2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu: YKS 2021 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS 2021 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılmıştı. Polis olmak isteyen adaylar taban puanları, kontenjanlar ve başarılı sıralamasına dair detayları merak ediyor. İşte YKS 2021 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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