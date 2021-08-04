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    • Eğitim
    • 04.08.2021 16:55
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    • 04.08.2021 16:55
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    2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu: YKS 2021 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

    2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu, üniversite sınavı sonrası tercih yapacak adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı. Milyonlarca kişi yarından itibaren tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu bağlamda YKS tercih robotu son saatlerde çok araştırılıyor. İşte YKS 2021 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

    2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu!

    2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS 2021 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılmıştı. Polis olmak isteyen adaylar taban puanları, kontenjanlar ve başarılı sıralamasına dair detayları merak ediyor. İşte YKS 2021 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

    "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

    YKS TERCİHLERİ UZATILDI

    Başkan Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

    2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.

        2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercihleri 5-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

        Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).
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        Haberler Eğitim 2021 YÖK Atlas YKS tercih robotu: YKS 2021 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralaması