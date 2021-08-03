Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 03.08.2021 17:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2021 18:02
    ABONE OL

    Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2021 kayıt tarihleri

    LGS'nin hemen ardından sonuçlarını öğrenen ve tercihlerini yapan öğrenciler kayıt tarihlerini öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Lise 2. tercih başvuru ekranı üzerinden yapılan nakil müracaatları gündemde yer ediniyor. Peki, lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2021 kayıt tarihleri

    Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

    LGS kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil süreci devam ederken lise kayıt tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler kayıt dönemine ilişkin tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde öğrenmek istiyor. Peki, Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2021 kayıt tarihlerine dair bilgiler...

    LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

    LGS'ye giren öğrenciler "Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara", sınava girmeyenler ise "Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara "Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar" tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

    İşte nakil ve kayıt işlemine dair merak edilenler;

    LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    MEB takvimine göre, LGS 2. nakil tercihleri 2- 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tercihlerin sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.

    Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri gerçekleşecek.

        SINAV RAPORU YAYIMLANDI

        MEB tarafından yayımlanan raporda şu ifadelere yer verildi;

        "2021 yılında sekizinci sınıftan mezun olan 1.243.830 öğrencinin merkezi sınav başvurusu salgın tedbirleri kapsamında otomatik olarak yapılmıştır. Merkezi sınava katılan öğrencilerin 358.187'si sınavla öğrenci kabul edenokullara yönelik tercih yapmıştır.

        Tercih yapan öğrencilerin 168.924'ü sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Böylece sınavla öğrenci alankurumların doluluk oranı %95,22'ye ulaşmıştır. Dolulukoranları sınavla öğrenci alan lise türlerine göre incelendiğinde ise Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve AnadoluLisesi kontenjanlarının tamamen dolduğu görülmektedir.

        Sınavla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanlarının da neredeyse tamamının dolduğu(%98,27) belirlenmiştir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanın doluluk oranı %77'dir. Bu sonuç, sınavla öğrenci alan okullardaki yüksek doluluğun tüm okultürlerinde birlikte gerçekleştiğini göstermesi açısındanönemlidir.

            2019 ve 2020 yıllarındaki doluluk oranları ilebüyük ölçüde benzer olduğu düşünüldüğünde 2021 yılında da sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarınınilk yerleştirmede sonundaki doluluk oranlarının oldukçayüksek olduğu ifade edilebilir."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yağmur yağacak mı?
            Haberler Eğitim Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2021 kayıt tarihleri