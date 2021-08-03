Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2021 kayıt tarihleri

LGS kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil süreci devam ederken lise kayıt tarihleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenci ve veliler kayıt dönemine ilişkin tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde öğrenmek istiyor. Peki, Lise kayıtları başladı mı? Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB 2021 kayıt tarihlerine dair bilgiler...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

LGS'ye giren öğrenciler "Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara", sınava girmeyenler ise "Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara "Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar" tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

İşte nakil ve kayıt işlemine dair merak edilenler;