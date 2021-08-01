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    • Eğitim
    • 01.08.2021 14:35
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    • 01.08.2021 14:35
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    Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıt tarihi 2021 belli oldu mu? Elektronik kayıt nasıl yapılıyor?

    Milyonlarca öğrencinin gündemde en çok araştırdığı soru Üniversiteler ne zaman açılacak? Oluyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimlerini uzaktan görmek zorunda kalan kişiler dört gözle sınıflarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuşacağı tarihi bekliyor. Peki Üniversite kayıt tarihi 2021 belli oldu mu? Elektronik olarak üniversite kayıtlarını yaptırmak isteyenler nasıl ve nereden işlem yapabilecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Üniversiteler ne zaman açılacak?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıt tarihi 2021 belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle uzun zamandır kapalı olan okullarının açılmasını bekliyor ve gündemde yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki üniversite açılış tarihi belli oldu mu, ÖSYM kayıtları almaya başladı mı? İşte tüm bilgiler…

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

    Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Öğrenciler E-Devlet platformundaki "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabiliyor.

        Öncelikle e-Devlet'e TC Kimlik Numarası ve Şifre ile giriş yapın

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada yer alan "Üniversite E-Kayıt" (https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit) sekmesine tıklayın

        Bu aşamada ekrana elektronik olarak kayıt yaptırabileceğiniz tüm üniversiteler gelecek.

        2020-YKS yerleştirme sonuçlarına göre kazandığınız okulu seçin

        Bu aşamada tüm devlet ve vakıf üniversitelerine e-kayıt yapabiliyorsunuz. (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç)

        Kazandığınız okulu ve bölümü girdikten sonra "Devam Et" butonuna tıklayın

        Karşınıza çıkan ekranda sizden istenen tüm bilgileri doldurun,

        Sayfadaki tüm uyarıları bilgilendirmeleri okuduğunuzdan emin olun, aşağıda bulunan alanlara EVET yazın,

        Başvur butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın,

        Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra elektronik belgenizi indirmek için Dosyayı İndir seçeneğine tıklayın.
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        Haberler Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıt tarihi 2021 belli oldu mu? Elektronik kayıt nasıl yapılıyor?