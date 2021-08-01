Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıt tarihi 2021 belli oldu mu? Elektronik kayıt nasıl yapılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıt tarihi 2021 belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle uzun zamandır kapalı olan okullarının açılmasını bekliyor ve gündemde yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki üniversite açılış tarihi belli oldu mu, ÖSYM kayıtları almaya başladı mı? İşte tüm bilgiler…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.
Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Öğrenciler E-Devlet platformundaki "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabiliyor.